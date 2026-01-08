قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
922,000,000
|
642,352,000
|
سهند E اتوماتیک
|
1,298,000,000
|
823,600,000
|
اطلس S
|
به زودی
|
716,270,000
|
اطلس GL
|
967,000,000
|
به زودی
|
اطلس G
|
1,020,000,000
|
780,309,000
|
اطلس اتوماتیک
|
1,320,000,000
|
968,854,000
|
ساینا S
|
823,000,000
|
504,101,000
|
ساینا GX دوگانه سوز
|
905,000,000
|
609,709,000
|
ساینا اتوماتیک
|
1,028,000,000
|
671,347,000
|
کوییک RS
|
815,000,000
|
598,979,000
|
کوییک S
|
814,000,000
|
565,909,000
|
کوییک GX
|
819,000,000
|
587,428,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
823,000,000
|
618,683,000
|
کوییک GXR
|
847,000,000
|
636,135,000
|
شاهین GL
|
1,380,000,000
|
891,827,000
|
شاهین G (سانروف)
|
ناموجود
|
918,609,000
|
شاهین اتوماتیک GL
|
ناموجود
|
---
|
شاهین اتوماتیک G
|
1,525,000,000
|
983,226,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
1,800,000,000
|
1,222,854,000
|
پارس نوآ دستی
|
به زودی
|
878,460,000
|
سایپا 151 GX
|
645,000,000
|
563,000,000
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
650,000,000
|
569,900,000
|
وانت زامیاد
|
ناموجود
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد (رادیال)
|
ناموجود
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز
|
ناموجود
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)
|
1,077,000,000
|
توقف تولید
|
زامیاد اکستند EX
|
1,155,000,000
|
1,096,600,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
1,202,000,000
|
1,177,500,000
|
کارون
|
1,322,000,000
|
1,550,700,000
|
چانگان EADO برقی
|
1,880,000,000
|
1,552,900,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
3,065,000,000
|
1,944,925,000
|
چانگان CS55
|
4,030,000,000
|
توقف فروش
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
3,740,000,000
|
2,107,000,000
|
کرولا (الیت)
|
4,370,000,000
|
2,170,000,000
|
روئوه ERX5
|
3,520,000,000
|
2,164,000,000