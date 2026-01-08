خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1738980
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:پنجشنبه ۱۸ دی

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

34,200

بالاترین قیمت روز

34,300

پایین ترین قیمت روز

33,700

بیشترین مقدار نوسان روز

200

درصد بیشترین نوسان روز

%1.18

نرخ بازگشایی بازار

34,200

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۸ دی

نرخ روز گذشته

34,100

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.59

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

200
