باورنکردنی؛ یک وعده املت ساده نیم میلیون شد!
با افزایش بیسابقه قیمت تخممرغ و روغن، غذایی که سالها غذای ساده و دمدستی ایرانیان بود، حالا به کالای لوکس تبدیل شده است.
با افزایش بیسابقه قیمت تخممرغ و روغن، غذایی که سالها غذای ساده و دمدستی ایرانیان بود، حالا به کالای لوکس تبدیل شده است. بررسیهای میدانی از منوی رستورانهای سطح شهر نشان میدهد حتی املتهای معمولی، قیمتهای عجیب و غریبی پیدا کردهاند.
طبق این بررسیها املت ویژه دونفره شامل تخممرغ، سوسیس، قارچ و سایر مخلفات، با قیمت ۵۰۵ هزار تومان عرضه میشود.
اگر بخواهید تنها یک وعده بخورید، املت تکنفره قارچ و سوسیس با نان سنگک حدود ۴۰۰ هزار تومان برایتان هزینه دارد.
حتی سادهترین گزینه منو، یعنی املت سنتی دونفره گوجهفرنگی، به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.
این افزایش قیمتها در حالی رخ داده که یک شانه تخممرغ هم اکنون ۴۲۰ هزار تومان فروخته میشود و بسیاری از رستورانها مجبور شدهاند قیمت منوهای صبحانه را متناسب با آن تنظیم کنند. انتشار این ارقام واکنش کاربران و مشتریان را به دنبال داشته و نشان میدهد که حتی غذاهای پایهای و معمولی سفره ایرانیان، تحت تأثیر گرانی شدید، اکنون به کالای لوکس تبدیل شدهاند.
گرانی تخممرغ و املت، نمونهای ملموس از فشار اقتصادی بر زندگی روزمره مردم است و تغییر سبک مصرف در وعدههای غذایی را به همراه داشته است.