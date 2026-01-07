10 دلیل اصلی ریزش آب از دهان هنگام خواب

در شب بازتاب قورت دادن مانند بقیه ماهیچه های صورت است این به این معنی است که بزاق شما می‌تواند انباشته شود و برخی از آنها می توانند از میان دو طرف دهان شما بیرون بریزند.

شرایط پزشکی برای آب دهان زیاد هایپرسلویشن نام دارد ؛ ریختن آب از دهان در حال خواب، گاهی نشانه ای از وضعیت عصبی، اختلال خواب و یا دیگر شرایط سلامتی است. شما ممکن است بعد از یک اتفاق مانند سکته مغزی یا فلج مغزی یا ام اس، بزاق بیشتری تولید کنید ولی زود قضاوت نکنید همه علل ریختن آب دهان در خواب این بیماری ها نیستند .

۱. وضعیت خواب

ریزش آب از دهان هنگام خواب، می‌توان گفت ساده‌ترین و شایع‌ترین علت ریزش آب دهان در خواب وضعیت خواب فرد است. هنگامی که به طرفین می‌خوابید ممکن است تجمع آب دهان در یک طرف منجر شود که اضافی آن از دهان خارج شده و روی بالش بریزد.

۲. گرفتگی بینی یا سینوزیت

گرفتگی بینی به هر علتی که باشد موجب می‌شود شما از راه دهان تنفس کنید و در نتیجه، بزاق بیشتری ترشح می‌شود تا از خشک شدن دهان و راه‌های تنفسی جلوگیری کند. در این حالت به خصوص موقع خواب اضافی آب دهان ترشح شده بیرون می‌ریزد. از علت‌های شایع گرفتگی بینی می‌توان به آلرژی، سرماخوردگی و همچنین عفونت سینوس‌ها یا سینوزیت اشاره کرد.

۳. ترش کردن معده

ریزش آب از دهان هنگام خواب، ترش کردن معده یا اختلال گِرِد، یکی از مشکلات گوارشی است که به علت بازگشت اسید معده به مری ایجاد می‌شود. این اختلال باعث ایجاد احساس گلودرد و وجود چیزی در گلو شده و نیز ترشح بیش از حد آب دهان را به دنبال خواهد داشت.

۴. اختلالات قورت دادن یا بلع

گاهی اوقات به دلیل وجود بیماری‌هایی مثل ام اس، پارکینسون و یا برخی سرطان‌ها مثل سرطان مری یا سرطان حنجره ممکن است قورت دادن آب دهان دشوار شود. این اختلال دیسفاژی نام دارد و در واقع همان اختلال در بلع است.

۵. آپنه خواب

ریزش آب از دهان هنگام خواب، آپنه خواب یک اختلال خواب است که به وقفه تنفسی در خواب گفته می‌شود. به طور جدی باید به این مشکل توجه شود تا در صورت تشخیص قطعی، درمان لازم به سرعت انجام گیرد؛ چرا که قطع چند ثانیه‌ای و مکرر تنفس ممکن است زندگی فرد را به خطر بیاندازد. این توقف‌ها معمولا با خرخر همراه بوده و گاهی شخص با حالت خفگی از خواب می‌پرد. این اختلال در افراد چاق و نیز سالمندان شایع است.

۶. فلج صورت و کم کاری غده‌های بزاقی دهان

ریزش آب از دهان هنگام خواب، گاهی به علت سکته مغزی و یا ام اس یا بسیاری اختلالات عصبی دیگر ممکن است عضلات صورت فلج شده و مشکل ریزش آب دهان در خواب و یا حتی در بیداری رخ بدهد.

۷. وجود انگل

وجود انگل در دستگاه گوارش به خصوص در اطراف ناف و یا مقعد می‌تواند از دلایل ایجاد این اختلال باشد.

۸- بزرگی لوزه سوم

بزرگی لوزه سوم می‌تواند باعث شود که شخص در هنگام خواب از دهان تنفس کرده و در نتیجه آبریزش دهان رخ دهد.

۹- عفونت معده

ریختن زیاد ترشحات بینی به درون حلق و نهایتا به معده می‌تواند منجر به ایجاد عفونت معده شود.

۱۰- عوارض جانبی مصرف برخی داروها

ریزش آب از دهان هنگام خواب، برخی داروها می توانند باعث افزایش آب دهان شوند ؛ داروهای ضد روان شناختی ( به ویژه کلوزاپین ) و داروهایی که برای درمان آلزایمر مورد استفاده قرار می گیرند، باعث تولید شدن بیش از حد آب دهان می شوند.

درمان خانگی ریزش آب از دهان هنگام خواب

خوردن دمنوش دارچین یا چای دارچین برای کاهش سریع ترشح بزاق

خوردن ماست به عنوان دسر بعد از غذا برای هضم بهتر، تنظیم دستگاه گوارش و در نتیجه کاهش بزاق

خوردن عسل و نگه داشتن آن در دهان

نگه داشتن کندر در دهان که بهتر است تا چهل روز تکرار شود.

مصرف نعناع به خصوص برگ‌های تازه آن می‌تواند به خوبی مقدار آب دهان را متعادل کند.

گذاشتن دانه قهوه زیر زبان می‌تواند مقدار اضافی بزاق را جذب کند.

مکیدن لیموی تازه می‌تواند ترشح بزاق را کم کند.

اگر علت ریزش آب دهان در خواب به خاطر بیماری‌هایی باشد که بلع را دشوار می‌کند، ممکن است درمان‌های خانگی زیاد کاربردی نباشد. در این صورت با تجویز پزشک می‌توان از دارو‌هایی مثل آتروپین و یا اسکوپولامین استفاده کرد.

منبع بهداشت نیوز

انتهای پیام/