کمبود کدام ویتامین باعث ریزش ابرو می شود؟

همه ما دوست داریم موهایی درخشان، پرپشت و سالم داشته باشیم، چرا که موها نقش مهمی در زیبایی چهره و اعتماد به نفس ما ایفا می‌کنند. اما گاهی اوقات، دیدن تارهای مو روی برس یا بالشت، موجی از نگرانی را در دلمان ایجاد می‌کند.

اولین سوالی که در این لحظات ذهن را درگیر می‌کند این است که آیا تغذیه من مشکلی دارد؟ بسیاری از مراجعین ما دائماً می‌پرسند کمبود کدام ویتامین باعث نازک شدن مو میشود و آیا با مصرف مکمل می‌توان جلوی این روند را گرفت؟ واقعیت این است که بدن ما برای حفظ سلامت فولیکول‌ها به سوخت خاصی نیاز دارد. اگر شما هم به دنبال پاسخ این سوال هستید که کمبود کدام ویتامین باعث ریزش مو میشود یا اخیراً متوجه شده‌اید که ابروهایتان کم‌پشت شده و می‌خواهید بدانید کمبود کدام ویتامین باعث ریزش ابرو میشود، این مطلب برای شماست.

کمبود کدام ویتامین باعث ریزش مو میشود؟

ریزش مو یکی از شایع‌ترین شکایت‌های مراجعین به کلینیک‌های زیبایی و آزمایشگاه‌ها است. اگرچه ژنتیک نقش مهمی دارد، اما تغذیه نامناسب می‌تواند ماشه ریزش را بکشد. فولیکول‌های مو جزو فعال‌ترین سلول‌های بدن هستند و برای تقسیم سلولی مدام به مواد مغذی نیاز دارند.

ویتامین دی؛ خورشید پنهان در ریشه مو

شاید تعجب کنید، اما یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به این سوال که علت ریزش مو چیست، کمبود ویتامین دی است. این ویتامین نقش کلیدی در ایجاد فولیکول‌های جدید دارد. زمانی که سطح ویتامین دی در بدن افت می‌کند، رشد موهای جدید متوقف شده و موهای موجود دچار ریزش می‌شوند. بسیاری از افراد، به خصوص کسانی که کمتر در معرض نور خورشید هستند، با این کمبود مواجه‌اند و تنها با یک آزمایش خون ساده می‌توانند متوجه آن شوند.

آهن؛ اکسیژن‌رسان حیاتی

آهن فراتر از یک ماده معدنی ساده است؛ آهن به گلبول‌های قرمز خون کمک می‌کند تا اکسیژن را به سلول‌های بدن، از جمله ریشه موها برسانند. کمبود آهن که منجر به کم‌خونی می‌شود، یکی از اصلی‌ترین دلایل ریزش مو، به خصوص در بانوان است. بدون اکسیژن کافی، موها وارد فاز استراحت شده و می‌ریزند.

روی (زینک)؛ معمار ساختمان مو

روی یا همان زینک نقش مهمی در رشد و ترمیم بافت مو دارد. همچنین به عملکرد صحیح غدد چربی اطراف فولیکول‌ها کمک می‌کند. ریزش مو یکی از علائم بارز کمبود روی است. خوشبختانه با اصلاح رژیم غذایی و مصرف منابعی مثل گوشت قرمز، حبوبات و مغزها می‌توان این کمبود را جبران کرد.

کمبود کدام ویتامین باعث نازک شدن مو میشود؟

گاهی اوقات موها نمی‌ریزند، اما آن‌قدر نازک و شکننده می‌شوند که حجم کلی موها به شدت کاهش می‌یابد. تار مو نازک می‌شود، زود می‌شکند و حالت‌پذیری خود را از دست می‌دهد. اینجاست که باید به سراغ ویتامین‌های گروه ب برویم.

بیوتین (ویتامین ب۷)؛ ستون فقرات کراتین

وقتی صحبت از استحکام ساقه مو می‌شود، بیوتین حرف اول را می‌زند. این ویتامین در تولید کراتین (پروتئین اصلی سازنده مو) نقش اساسی دارد. کمبود بیوتین باعث می‌شود ساقه مو ضعیف، نازک و شکننده شود. اگر حس می‌کنید موهایتان جان ندارد و با کوچک‌ترین کششی کنده می‌شود، احتمالاً بدنتان تشنه‌ی بیوتین است.

ویتامین سی؛ محافظت در برابر آسیب

ویتامین سی فقط برای سرماخوردگی نیست! این ویتامین یک آنتی‌اکسیدان قوی است که از موها در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. علاوه بر این، بدن برای ساختن کلاژن (که بخش مهمی از ساختار مو است) به ویتامین سی نیاز دارد. همچنین، جذب آهن که برای رشد مو ضروری است، در حضور ویتامین سی بهتر انجام می‌شود.

ویتامین ای؛ آبرسان طبیعی

ویتامین ای با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود، از تخریب سلول‌های مو جلوگیری می‌کند و باعث بهبود گردش خون در پوست سر می‌شود. این ویتامین به حفظ رطوبت و درخشندگی مو کمک کرده و از نازک شدن تارهای مو در اثر خشکی بیش از حد جلوگیری می‌کند.

علت نازک شدن مو اقایان

اگرچه الگوی طاسی مردانه و ژنتیک (آلوپسی آندروژنیک) دلیل اصلی کم‌مویی در آقایان است، اما عوامل تغذیه‌ای می‌توانند سرعت این روند را به شدت افزایش دهند یا برعکس، آن را کنترل کنند.

نقش تغذیه در کنترل هورمون‌ها

نازک شدن مو در آقایان اغلب به دلیل حساسیت فولیکول‌ها به دی‌هیدروتستوسترون رخ می‌دهد. با این حال، کمبود مواد مغذی مثل منیزیم، روی و ویتامین‌های گروه ب می‌تواند مقاومت مو را در برابر این هورمون کاهش دهد. مردانی که رژیم‌های غذایی فقیر از پروتئین و سبزیجات دارند، خیلی سریع‌تر دچار نازک شدن تار مو می‌شوند.

استرس و سبک زندگی

فشار کاری و استرس‌های روزمره در آقایان می‌تواند منجر به تخلیه ذخایر ویتامین‌های بدن شود. استرس اکسیداتیو ناشی از سیگار کشیدن یا آلودگی هوا نیز به فولیکول‌های مو آسیب می‌زند.

کمبود کدام ویتامین باعث ریزش ابرو میشود؟

ابروها قاب صورت هستند و ریزش آن‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر زیبایی داشته باشد. ریزش ابرو گاهی دلایل متفاوتی نسبت به ریزش موی سر دارد و می‌تواند زنگ خطری برای مشکلات داخلی خاص باشد.

ویتامین آ و سلامت پوست

ویتامین آ برای تولید سبوم (چربی طبیعی پوست) ضروری است. این چربی مانند یک نرم‌کننده طبیعی عمل کرده و از خشک شدن و شکستن موهای ابرو جلوگیری می‌کند. کمبود شدید ویتامین آ می‌تواند منجر به ریزش ابروها شود. البته توجه داشته باشید که مصرف بیش از حد آن نیز نتیجه عکس دارد.

اختلالات تیروئید

یکی از شایع‌ترین دلایل ریزش یک‌سوم خارجی ابرو، کم‌کاری تیروئید است. اگرچه این یک مشکل هورمونی است، اما برای عملکرد صحیح غده تیروئید، بدن به ید، سلنیوم و روی نیاز دارد. بنابراین کمبود این ریزمغذی‌ها به طور غیرمستقیم باعث اختلال تیروئید و در نتیجه ریزش ابرو می‌شود.

اسیدهای چرب امگا ۳

خشکی پوست زیر ابرو می‌تواند باعث التهاب و ریزش موهای این ناحیه شود. اسیدهای چرب امگا ۳ که در ماهی و گردو یافت می‌شوند، به حفظ رطوبت پوست و سلامت فولیکول‌های ابرو کمک شایانی می‌کنند.

چه ویتامینی باعث ضخیم شدن مو میشود؟

حالا که با دلایل ریزش آشنا شدیم، بیایید ببینیم چگونه می‌توانیم ضخامت و حجم موها را بازگردانیم. برای ضخیم شدن موها باید روی تقویت کلاژن‌سازی و کراتین‌سازی تمرکز کنیم.

ویتامین‌های گروه ب کمپلکس

به جز بیوتین، سایر ویتامین‌های گروه ب مثل ب۱۲ و ب۵ (پانتوتنیک اسید) نیز برای ضخیم شدن مو حیاتی هستند. ویتامین ب۵ به افزایش انعطاف‌پذیری و استحکام تار مو کمک می‌کند و از پیری زودرس موها جلوگیری می‌نماید.

کلاژن و ویتامین‌های محرک آن

کلاژن پروتئینی است که حاوی آمینواسیدهای مورد نیاز برای ساخت کراتین مو است. اگرچه کلاژن مستقیماً یک ویتامین نیست، اما ساخت آن در بدن به شدت وابسته به ویتامین سی است. مصرف مکمل‌های کلاژن در کنار ویتامین سی می‌تواند به طرز چشمگیری باعث افزایش قطر تارهای مو شود.

علت نازک شدن مو و ریزش؛ نگاهی کلی

گاهی اوقات مشکل فقط کمبود یک ویتامین خاص نیست، بلکه ترکیبی از عوامل دست به دست هم می‌دهند. علت نازک شدن مو و ریزش می‌تواند ناشی از یک شوک به بدن باشد.

رژیم‌های لاغری سختگیرانه

کاهش وزن ناگهانی و رژیم‌های غیراصولی که تمام گروه‌های غذایی را حذف می‌کنند، بدن را در حالت قحطی قرار می‌دهند. در این شرایط، بدن ارسال مواد مغذی به موها (که از نظر بیولوژیکی حیاتی نیستند) را قطع می‌کند تا ارگان‌های حیاتی مثل قلب و مغز را حفظ کند. نتیجه این کار، ریزش شدید مو چند ماه بعد از شروع رژیم است.

تغییرات هورمونی

نوسانات هورمونی در دوران بارداری، شیردهی و یائسگی نیز از علل اصلی نازک شدن مو هستند. در این دوران‌ها، نیاز بدن به ویتامین‌ها و مواد معدنی چندین برابر می‌شود و اگر این نیاز از طریق تغذیه یا مکمل جبران نشود، موها اولین قربانی خواهند بود.

کلام آخر؛ زیبایی موهایتان را بازیابید

موهای ما آینه‌ی تمام‌نمای سلامت درونی ما هستند. هر تار مویی که می‌ریزد یا نازک می‌شود، پیامی از بدن دارد که می‌گوید: “چیزی کم است!” استفاده خودسرانه از مکمل‌ها بدون دانستن علت دقیق مشکل، نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث تجمع ویتامین‌ها در بدن و مسمومیت شود. راه حل هوشمندانه، انجام یک چکاپ کامل برای بررسی سطح ویتامین‌ها، املاح معدنی و هورمون‌ها است.

