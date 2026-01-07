انتقاد از پیشنهاد حذف بودجه شیر مدارس
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در واکنش به اظهاراتی از مرکز پژوهشهای مجلس درباره «هدررفت بودجه شیر مدارس»، با تاکید بر اثربخشی این برنامه در بهبود وضعیت تغذیه کودکان اعلام کرد: ارزیابی اجرای شیر مدارس در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد کوتاهقدی دانشآموزان تا ۱.۵ درصد کاهش یافته و حذف بودجه این برنامه، تهدیدی مستقیم برای سلامت نسل آینده است.
دکتر احمد اسماعیلزاده با بیان اینکه برنامه شیر مدارس از برنامههای مهم کشور است، گفت: این برنامه با حمایت رئیسجمهور در تمام کشور در حال اجرا است و خوشبختانه بودجه خوبی به منظور اجرای آن تخصیص دادهاند. البته چالشهای موجود بر مسیر اجرای برنامه شیر مدارس سبب شد که این برنامه با تاخیر اجرا شود. در مجموع وزارت بهداشت نه تنها انتظار دارد که برنامه شیر مدرسه برای سالهای آینده ادامه داشته باشد، بلکه چالشهای آن از میان برداشته و تقویت شود.
انتقاد وزارت بهداشت از پیشنهاد حذف بودجه شیر مدارس
او درباره برخی مخالفتها برای اجرای برنامه شیر مدارس توضیح داد: به تازگی، یکی از اعضای مرکز پژوهشهای مجلس در مصاحبهای اعلام کرده است که نیاز نیست دولت برای اجرای برنامه شیر مدارس بودجه تخصیص دهد و اجرای این برنامه را به معنای هدررفت بودجه دانسته است. اگرچه چنین موضوعی مطرح شده اما اعضای مرکز پژوهشهای مجلس باید بدانند که هدف اصلی برنامه شیر مدارس، فرهنگسازی برای مصرف شیر و لبنیات در میان کودکان و دانشآموزان است؛ آن هم در زمانی که بسیاری از مردم حتی دهکهای بالا نمیتوانند محصولات لبنی را به دلیل قیمت بالای لبنیات تهیه کنند.
فرهنگسازی مصرف لبنیات؛ هدف برنامه شیر مدارس
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه فرهنگسازی برای مصرف شیر و لبنیات از اهداف اصلی برنامه شیر مدارس است، توضیح داد: پیش از این، برنامه شیر مدارس در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نسبت به ارزشیابی این برنامه در ابتدا و انتهای سال تحصیلی اقدام کرد. نتایج بررسیها بیانگر این است که علیرغم نظر برخی نمایندگان مجلس، بودجه تخصیص یافته برای اجرای این برنامه به هدف اصلی منجر میشود. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از نمایندگان مجلس میخواهد نتایج ارزشیابی اجرای برنامه شیر مدارس در سال ۱۴۰۲ را مطالعه کنند.
رضایت بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان از برنامه شیر مدارس
اسماعیلزاده با بیان اینکه ۶۰هزار کودک مدرسهای را برای بررسی اثربخشی اجرای شیر مدرسه ارزشیابی کردهایم، توضیح داد: بیش از ۹۰ درصد کودکانی که شیر دریافت کرده بودند از زمان دریافت و طعم شیر بسیار راضی بودند. ۱۰ درصد کودکانی که ارزشیابی شدهاند، متاسفانه پس از اجرای برنامه شیر مدارس، شیر مصرف نمیکردند. اجرای برنامه شیر مدارس سبب افزایش مصرف شیر در میان کودکان شد.
کاهش ۱.۵ درصدی کوتاهقدی با اجرای شیر مدارس
او درباره تاثیر مصرف شیر بر کودکان اظهار کرد: شیر، منبع اصلی پروتئین و کلسیم برای کودکانی که در سنین رشد قدی قرار دارند، به حساب میآید. کوتاهقدی از مشکلات تغذیهای در استانهای کم برخوردار است؛ به همین دلیل، برنامه شیر مدارس میتواند در تامین کلسیم و پروتئین کودکان مدارس ابتدایی مناطق محروم نقش داشته باشد. بر اساس نتایج ارزشیابی اجرای شیر مدارس در سال ۱۴۰۲، میزان کوتاهقدی حدود یک تا ۱.۵ درصد کاهش یافت و این در حالی است که برنامه شیر مدارس طی یک بازه زمانی کوتاه یعنی ۶ تا ۷ ماه اجرا شد. مداخله تغذیهای با منابع لبنی ۲ تا ۳بار در هفته میتواند مشکلات تغذیهای را حدودی مرتفع کند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان میخواهد که نه تنها بودجه شیر مدارس را حذف نکنند؛ بلکه بودجه این برنامه را تقویت کنند. اگر اکنون شیر در مدارس ابتدایی دولتی ۳بار در هفته توزیع میشود، سال آینده میبایست به ۵ نوبت افزایش یابد. افزایش تعداد دفعات توزیع شیر در مدارس به معنای تخصیص منابع بیشتر است. من بر این باور هستم که بودجه این برنامه به معنای واقعی در اختیار گروه هدف قرار میگیرد و به هیچ وجه منجر به هدررفت منابع نمیشود.
۲ چالش اجرای برنامه شیر مدارس
او با بیان اینکه اجرای شیر مدارس با چالشهایی همراه است، تصریح کرد: توزیع شیر در مناطق صعبالعبور و همچنین قیمت تمام شده آن، از چالشهای اجرای این برنامه است. دفتر بهبود تغذیه با مسئولان وزارت آموزشوپرورش درباره چالشهای برنامه شیر مدارس جلسات مداوم برگزار میکند. چالشهای برنامه شیر مدارس در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته اما بازهم چالشهایی برای اجرا وجود دارد. بازهم از نمایندگان مجلس درخواست میکنم که به بهبود وضعیت این برنامه کمک کنند تا نه تنها برای مصرف لبنیات فرهنگسازی شود، بلکه مشکلات مربوط به سوءتغذیه نیز برطرف شود.
سلامت کودکان قربانی حذف بودجه نشود
تغذیه سالم، مقدم بر نوسازی مدارس
اسماعیلزاده با انتقاد از تصمیمها برای حذف بودجه شیر مدارس گفت: حذف منابع متعلق به شیر مدرسه و تخصیص آن به تجهیز مدارس، کمکی به کشور نمیکند. هنگامی که یک جامعه سالم نباشد و با مشکلاتی مانند سوءتغذیه و کوتاهقدی دستوپنجه نرم کند، استفاده از تجهیزات نوین در مدارس هیچ ثمری ندارد. هنگامی که یک کودک به دلیل ضعف تغذیهای از تمرکز کافی برخوردار نباشد، بکارگیری مدرنترین تجهیزات آموزشی بیفایده است. سلامت، پایه اول کشور به ویژه برای نسل در حال رشد به حساب میآید. ما میبایست دست در دست یکدیگر دهیم و برای ارتقاء برنامه شیر مدارس گام برداریم.
وی با بیان اینکه مخالف نوسازی مدارس نیستم، گفت: نوسازی مدارس نیز به منابع نیاز دارد اما نباید از سلامت کودکان صرف نظر کنیم و در مسیر نوسازی مدارس گام برداریم. تجهیز مدارس نباید سبب حذف برنامه شیر مدارس شود؛ به طور قطع، حذف این برنامه میتواند به سلامت کودکان آسیب وارد کند. مجلس و دولت میبایست از نسل رو به رشد که آینده کشور را در دست دارند، حمایت کند.