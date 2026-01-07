کاهش سرعت و اختلال شدید در اینترنت / فیلترشکنها هم از کار افتادند
به دنبال اعتراضات بازاریان و سایر مردم به شرایط نامساعد اقتصادی حاکم بر کشور، سرعت اینترنت بهشدت کاهش یافته و اختلالها افزایش.
کاربران در نقاط مختلف کشور تجربههای متفاوتی از اینترنت دارند؛ از قطع و وصلهای پیدرپی گرفته تا بارگذاری نامنظم سایتها و اختلال در دسترسی به سرویسهای بینالمللی.
اینترنت نه قطع میشود و نه پایدار میماند؛ وضعیتی خاکستری که بیشترین فشار آن مستقیما بر دوش کاربران، کسبوکارهای آنلاین و جریان آزاد اطلاعات سنگینی میکند.
شدت و نوع اختلالها در شهرهای مختلف یکسان نیست. در تهران به نظر میرسد محدودیتها کمتر باشد، اما در بسیاری از شهرستانها این سیاستها بهصورت هدفگذاریشده و شدیدتر اجرا میشود.
حتی در برخی مناطق، روزهای اعمال محدودیت با شهرهای دیگر تفاوت دارد. این ناهمگونی نشان میدهد که تصمیمها کاملامنطقهای و مبتنی بر ملاحظات امنیتی اتخاذ میشود.