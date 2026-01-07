خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش سرعت و اختلال شدید در اینترنت / فیلترشکن‌ها هم از کار افتادند

کاهش سرعت و اختلال شدید در اینترنت / فیلترشکن‌ها هم از کار افتادند
کد خبر : 1738622
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال اعتراضات بازاریان و سایر مردم به شرایط نامساعد اقتصادی حاکم بر کشور، سرعت اینترنت به‌شدت کاهش یافته و اختلال‌ها افزایش.

کاربران در نقاط مختلف کشور تجربه‌های متفاوتی از اینترنت دارند؛ از قطع و وصل‌های پی‌درپی گرفته تا بارگذاری نامنظم سایت‌ها و اختلال در دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی.

اینترنت نه قطع می‌شود و نه پایدار می‌ماند؛ وضعیتی خاکستری که بیشترین فشار آن مستقیما بر دوش کاربران، کسب‌وکارهای آنلاین و جریان آزاد اطلاعات سنگینی می‌کند.

شدت و نوع اختلال‌ها در شهرهای مختلف یکسان نیست. در تهران به نظر می‌رسد محدودیت‌ها کمتر باشد، اما در بسیاری از شهرستان‌ها این سیاست‌ها به‌صورت هدف‌گذاری‌شده و شدیدتر اجرا می‌شود.

 حتی در برخی مناطق، روزهای اعمال محدودیت با شهرهای دیگر تفاوت دارد. این ناهمگونی نشان می‌دهد که تصمیم‌ها کاملامنطقه‌ای و مبتنی بر ملاحظات امنیتی اتخاذ می‌شود.

 

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی