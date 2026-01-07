خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۷ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۷ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,325,072

دلار (بازار آزاد)

1,483,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,553,344

یورو (بازار آزاد)

1,719,700

درهم امارات

400,610

پوند انگلیس

1,985,600

لیر ترکیه

34,100

فرانک سوئیس

1,849,600

یوان چین

210,600

ین ژاپن

938,700

وون کره جنوبی

1,019

دلار کانادا

1,066,800

دلار استرالیا

990,000

دلار نیوزیلند

850,700

دلار سنگاپور

1,148,100

روپیه هند

16,340

روپیه پاکستان

5,281

دینار عراق

1,145

پوند سوریه

13,304

افغانی

22,320

کرون دانمارک

230,000

کرون سوئد

159,700

کرون نروژ

146,400

ریال عربستان

392,670

ریال قطر

404,600

ریال عمان

3,819,400

دینار کویت

4,791,300

دینار بحرین

3,900,000

رینگیت مالزی

363,700

بات تایلند

47,070

دلار هنگ کنگ

188,900

روبل روسیه

18,390

منات آذربایجان

865,800

درام ارمنستان

3,930

لاری گرجستان

546,900

سوم قرقیزستان

16,820

سامانی تاجیکستان

159,100

منات ترکمنستان

421,300
