با رعایت این ۱۰ نکته ساده و کاربردی، می‌توانید لباس‌های زمستانی‌تان را مثل روز اول نو و شیک نگه دارید و عمر مفیدشان را چند برابر کنید. این ترفندها به شما کمک می‌کنند تا از آسیب‌های رایج پارچه‌ها و لباس‌های گرم در فصل سرما جلوگیری کنید.

نگهداری صحیح لباس ‌های زمستانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اشتباه در این کار می ‌تواند باعث خراب شدن بافت، تغییر رنگ، کاهش طول عمر و حتی ایجاد بوی نامطبوع شود. در این مطلب، اشتباهات رایج در نگهداری لباس ‌های زمستانی را بررسی می ‌کنیم تا بتوانید از لباس ‌های خود به بهترین شکل مراقبت کنید.

از این اشتباهات رایج در نگهداری لباس ‌های زمستانی اجتناب کنید

خشک کردن در معرض نور مستقیم

قرار دادن لباس ‌ها زیر نور مستقیم خورشید باعث کم‌ رنگ شدن پارچه و سخت شدن الیاف می ‌شود. حتی بافت‌ های مقاوم مانند پشم یا کشمیر نیز در معرض تابش طولانی ‌مدت آسیب می ‌بینند و نرمی و لطافت اولیه خود را از دست می‌ دهند.

استفاده از مواد شوینده نامناسب

شستشو با شوینده‌ های قوی یا مناسب نبودن آن ‌ها برای جنس لباس، می ‌تواند باعث سفت شدن پارچه، از بین رفتن لطافت و حتی تغییر رنگ شود. همیشه برای لباس های زمستانی خود از شوینده مخصوص پارچه‌ های حساس و پشمی استفاده کنید.

فشرده‌ سازی بیش از حد لباس ‌ها در یک محفظه

قرار دادن لباس‌ ها در یک جعبه کوچک یا فشار دادن آن‌ ها به هم باعث می ‌شود که بافت پارچه کشیده شود و فرم اولیه خود را از دست بدهد. این کار باعث ایجاد چین و چروک‌ های عمیق خواهد شد که به راحتی از بین نمی ‌روند و ظاهر لباس‌ ها را خراب می‌ کند.

شستشو با دمای نامناسب

استفاده از آب خیلی داغ یا خیلی سرد باعث آسیب به الیاف لباس می ‌شود. لباس ‌های پشمی، بافتنی یا کت‌ های زمستانی در دمای نامناسب ممکن است جمع شوند یا شکل خود را از دست بدهند. هم‌ چنین رنگ پارچه در دمای بالاتر سریع‌تر کم‌ رنگ می ‌شود.

انبار کردن لباس‌های شسته نشده

قرار دادن لباس‌ های کثیف یا دارای لکه در کمد باعث جذب رطوبت، رشد کپک و ایجاد بوی نامطبوع می ‌شود. حتی لکه‌های کوچک می ‌توانند در طول زمان بزرگ‌ تر شده و بافت را خراب کنند.

عدم تهویه مناسب کمد لباس ها

انباشتن لباس ‌ها در فضای بسته و بدون جریان هوای کمد باعث می ‌شود رطوبت در بافت پارچه بماند و احتمال پوسیدگی و رشد کپک افزایش یابد. بهتر است لباس ‌ها در فضای خشک و تهویه‌دار نگهداری شوند.

نگهداری طولانی مدت بدون کاور

نگه داشتن لباس‌ ها بدون کاور یا محافظ، آن ‌ها را در معرض گرد و غبار، حشرات و آلودگی قرار می ‌دهد. پوشش مناسب، از ایجاد لکه و آسیب ‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

آویزان کردن اشتباه

آویختن لباس ‌های سنگین مانند پالتو یا ژاکت ‌های پشمی روی چوب لباسی باریک باعث کشیده شدن آستین ‌ها و تغییر فرم لباس می ‌شود. بهتر است از چوب لباسی پهن یا خواباندن روی سطح صاف استفاده کنید.

استفاده از دمای بالای اتو یا بخار مستقیم

اعمال اتو یا بخار مستقیم روی لباس‌ های حساس زمستانی می ‌تواند بافت را خراب کند و باعث برق افتادن یا جمع شدن پارچه شود. همیشه از حرارت پایین و محافظ استفاده کنید.

نگهداری کنار مواد شیمیایی یا معطر

قرار دادن لباس ‌ها کنار مواد شوینده قوی، عطر یا مواد شیمیایی باعث تغییر رنگ، لکه یا آسیب به الیاف می ‌شود؛ حتما لباس‌ های زمستانی خود را از این نوع مواد دور نگه دارید.