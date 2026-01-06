خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلوگیری سریع از آبریزش بینی با این روش ساده

جلوگیری سریع از آبریزش بینی با این روش ساده
کد خبر : 1738095
لینک کوتاه کپی شد.

اگر سرماخوردگی شروع شده باشد در آن صورت شست‌وشوی بینی ممکن است در عوض به خارج کردن محتویات سینوس‌ها کمک کند.

وقتی برای اولین بار علائم سرماخوردگی را مشاهده می‌کنید، بهترین کار این است که از یک اسپری ضدآبریزش بینی استفاده کنید تا مخاط‌ بینی و گلو را بپوشاند و از این طریق از گسترش ویروس جلوگیری شود.

پژوهش نشان می‌دهد که اسپری‌های ضدآبریزش بینی می‌توانند یا سرماخوردگی را کاملا متوقف کنند یا مدت زمان آن را تقریبا به مدت دو روز کاهش دهند.

اگر سرماخوردگی شروع شده باشد در آن صورت شست‌وشوی بینی ممکن است در عوض به خارج کردن محتویات سینوس‌ها کمک کند. این کار شامل پر کردن یک بطری با آب جوشانده و خنک‌شده و نمک و بی‌کربنات سدیم و ریختن آن در هر سوراخ بینی است.

گرفتن یک دوش گرم و استنشاق بخار آب نیز می‌تواند به کاهش گرفتگی (احتقان) کمک کند.

 

منبع همشهری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی