جلوگیری سریع از آبریزش بینی با این روش ساده

وقتی برای اولین بار علائم سرماخوردگی را مشاهده می‌کنید، بهترین کار این است که از یک اسپری ضدآبریزش بینی استفاده کنید تا مخاط‌ بینی و گلو را بپوشاند و از این طریق از گسترش ویروس جلوگیری شود.

پژوهش نشان می‌دهد که اسپری‌های ضدآبریزش بینی می‌توانند یا سرماخوردگی را کاملا متوقف کنند یا مدت زمان آن را تقریبا به مدت دو روز کاهش دهند.

اگر سرماخوردگی شروع شده باشد در آن صورت شست‌وشوی بینی ممکن است در عوض به خارج کردن محتویات سینوس‌ها کمک کند. این کار شامل پر کردن یک بطری با آب جوشانده و خنک‌شده و نمک و بی‌کربنات سدیم و ریختن آن در هر سوراخ بینی است.