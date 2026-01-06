قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
827,000,000
|
810,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,071,000,000
|
798,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,231,000,000
|
توقف تولید
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,250,000,000
|
892,600,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,400,000,000
|
930,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,388,000,000
|
949,300,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,410,000,000
|
979,280,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
1,665,000,000
|
1,186,440,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,122,000,000
|
797,400,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|
1,291,000,000
|
833,630,000
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,350,000,000
|
860,500,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P
|
1,379,000,000
|
885,000,000
|
پژو 207 اتوماتیک TU5P
|
1,515,000,000
|
990,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,596,000,000
|
1,011,000,000
|
راناپلاس TU5P
|
1,119,000,000
|
797,800,000
|
تارا دستی V1
|
1,338,000,000
|
966,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,635,000,000
|
1,166,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
2,355,000,000
|
1,962,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
2,840,000,000
|
2,078,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
2,970,000,000
|
2,280,000,000
|
هایما 7X
|
2,520,000,000
|
2,171,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
4,160,000,000
|
2,970,000,000
|
ری را
|
2,253,000,000
|
1,501,500,000
|
دانگ فنگ E70
|
1,100,000,000
|
1,011,400,000