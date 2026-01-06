خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۶ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۶ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,325,072

دلار (بازار آزاد)

1,452,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,553,344

یورو (بازار آزاد)

1,684,100

درهم امارات

391,710

پوند انگلیس

1,943,100

لیر ترکیه

33,400

فرانک سوئیس

1,814,500

یوان چین

205,800

ین ژاپن

918,980

وون کره جنوبی

999

دلار کانادا

1,045,500

دلار استرالیا

965,300

دلار نیوزیلند

832,800

دلار سنگاپور

1,119,800

روپیه هند

15,960

روپیه پاکستان

5,149

دینار عراق

1,119

پوند سوریه

13,009

افغانی

21,800

کرون دانمارک

225,400

کرون سوئد

156,700

کرون نروژ

143,300

ریال عربستان

383,890

ریال قطر

394,100

ریال عمان

3,735,400

دینار کویت

4,684,600

دینار بحرین

3,814,200

رینگیت مالزی

353,400

بات تایلند

45,880

دلار هنگ کنگ

184,800

روبل روسیه

17,790

منات آذربایجان

846,500

درام ارمنستان

3,570

لاری گرجستان

534,600

سوم قرقیزستان

16,450

سامانی تاجیکستان

155,200

منات ترکمنستان

412,800
