خراسان نوشت:

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواستار لحاظ شدن «قیمت تمام‌شده خدمات پزشکی» است که طبق گفته او نرخ ویزیت پزشکان باید یک میلیون تومان باشد.

او موضوع را این طور تحلیل و بررسی کرده و با بیان این که مشخص است که تورم در حوزه سلامت نسبت به نُرم جامعه ۲۰ درصد بالاتر است، گفته: «حتی ویزیت جامعه پزشکی نیز در طی این سال‌ها قربانی افزایش سهم لوازم مصرفی، تجهیزات، دارو و هتلینگ شده است. بسیاری از تجهیزات نیز وارداتی است و با ارز وارد می‌شوند و تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارند و متاسفانه تمام مشکلات ناشی از افزایش سهم دارو و تجهیزات بر سر جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمت خالی می‌شود؛ به طوری که ویزیتی که بر اساس قیمت کارشناسی و واقعی حداقل باید یک میلیون تومان باشد، اما از آن جا که سهم جزء فنی بالا رفته، قیمت ویزیت را ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومان می‌بینند و دیواری کوتاه‌تر از نیروی انسانی ندارند.»

بیمه‌ها جبران کنند

اما رئیس سازمان نظام پزشکی که خواستار ویزیت یک میلیونی شده، جبران این نرخ را وظیفه بیمه‌ها دانسته و گفته است: «نیروی انسانی سرمایه اصلی حوزه سلامت است و از این رهگذر نباید آسیب ببیند. بنابراین در بین همه این مشکلات و بودجه انقباضی باید حداقل در بحث ویزیت، قیمت تمام شده لحاظ شود وبیمه‌ها باید قیمت تمام شده ویزیت جامعه پزشکی را بپردازند که به مردم فشاری وارد نشود.»

مطب با ویزیت ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومانی نمی‌چرخد

رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است، با ویزیت ۴۰۰.۳۰۰ هزار تومانی مطب پزشکان نمی‌چرخد، این در حالی است که همه می‌دانند بر فرض تحقق چنین خواسته ای، این مردم هستند که بیشترین ضرر را خواهند کرد.

شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: «میزان پرداخت از جیب مردم باید به کمتر از ۳۰ درصد برسد اما آمارهای موجود نشان می‌دهد این رقم اکنون به بیش از ۵۵ درصد و در مواردی حتی به ۷۰ درصد رسیده است.»

این بیمه‌های ضعیف

در شرایطی رئیس سازمان نظام پزشکی که گویا در این جامعه زیست نمی‌کند، مطالبه ویزیت یک میلیونی دارد که روشن است، بیمه‌ها خود در بدترین شرایط قرار دارند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه می‌گوید: «هزینه‌های درمان که اکنون توسط مردم پرداخت می‌شود، باید توسط بیمه‌ها پرداخت شود اما بیمه‌ها خود نیز با کمبود منابع مواجه هستند.»

نمونه‌ای از حال و روز بغرنج بیمه‌ها را باید در وضعیت بیمه سلامت مشاهده کرد که این نماینده مجلس گزارش می‌دهد: «بودجه بیمه سلامت که بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، حتی نیمی از آن هم محقق نشده این در حالی است که ۹ ماه از سال ۱۴۰۴ هم گذشته است.»

در عین حال، باید به آقای رئیس سازمان نظام پزشکی گفت، اگر شرایط اقتصادی کشور در شرایط استاندارد بود و تورم هر لحظه گریبان مردم را نمی‌گرفت، قطعا ایرادی نبود و مردم به شما ویزیت یک میلیونی هم پرداخت می‌کردند اما وقتی دستمزد یک روز کارگر، اکنون به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد، شما چگونه مطالبه ویزیت یک میلیونی دارید، مگر در این جامعه زندگی نمی‌کنید؟