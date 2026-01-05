حقوق شما در ۱۴۰۵ چقدر افزایش مییابد؟ + اینفوگرافی
براساس روش پلکانی معکوس در بودجه ۱۴۰۵، اگر حقوق ۱۳ میلیون تومانی دارید؛ سال آینده با افزایش ۴۳ درصدی ۱۸.۶ میلیون تومان دریافت میکنید.
افراد با پایه حقوق ۲۷میلیون تومان، با رشد ۳۱ درصدی، ۳۵ ملیون تومان دریافت خواهند کرد.
طبق بررسی ها، افراد با پایه حقوق ۴۰میلیون تومانی، سال آینده ۵۱ میلیون تومان دریافت میکنند.
این درحالی است که افراد با حقوق ۱۰۰ میلیون تومان ۲۳ میلیون تومان افزایش حقوق دارند که تماما معادل پایه حقوق کارگران است و با این میزان به دریافتی ۱۲۳ میلیون تومان خواهند رسید.