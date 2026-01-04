براساس نتایج این مطالعه، کسانی که گروه خونی A دارند، کمی بیشتر در معرض سکته مغزی زودرس هستند، در حالی که افرادی با گروه خونی O کمتر در خطر قرار دارند. گروه خونی B هم خطر را کمی افزایش می‌دهد، اما تاثیر آن ضعیف‌تر است.

در مقابل، گروه خونی O و واریانت‌های ژنتیکی مرتبط با آن، تمایل کمتری به تشکیل لخته دارند. به همین دلیل، رگ‌های خونی کمتر در معرض انسداد قرار می‌گیرند و احتمال سکته کاهش پیدا می‌کند.

به گفته دانشمندان گرچه نمی‌توان گروه خونی خود را تغییر داد، اما افرادی که خطر سکته زودرس دارند، می‌توانند با اقداماتی مانند کنترل فشار خون، حفظ وزن سالم، فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب و اجتناب از دخانیات تا حد زیادی خطر واقعی سکته مغزی را کاهش دهند.

