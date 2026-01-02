بهترین زمان مصرف خرما برای بیشتر شدن فواید آن
خرما، با فیبر، قند طبیعی و مواد معدنیاش، میتواند هضم را بهبود دهد، ولع خوردن شیرینی را کنترل کند و انرژی فوری برای ورزش فراهم کند. تحقیقات نشان میدهد زمان مصرف خرما میتواند اثربخشی این فواید را بیشتر کند: صبح برای هضم بهتر، عصر برای کنترل ولع و قبل از ورزش برای افزایش انرژی.
۱. برای بهبود هضم: صبح
خرما حاوی فیبر محلول و غیرمحلول است که باعث نرم شدن مدفوع و تسهیل دفع میشود. قندهای الکلی طبیعی مانند سوربیتول نیز میتوانند به حرکت روده کمک کنند.
مطالعهای نشان داد افرادی که هر روز خرما مصرف کردند، نسبت به افرادی که مصرف نکردند، دفعات دفع بیشتری داشتند.
مصرف ۳ عدد خرمای مدجول صبحها حدود ۴.۸ گرم فیبر فراهم میکند، که تقریباً ۱۹٪ نیاز روزانه یک بزرگسال سالم است.
همچنین ممکن است خرما به تقویت میکروبیوم روده و افزایش باکتریهای مفید کمک کند.
۲. برای کنترل ولع شیرینی: عصر
خرما با طعم شیرین و بافت جویدنی، میانوعدهای عالی بعد از شام است و جایگزینی سالم برای شیرینیهای فرآوریشده مانند بیسکویت و کیک محسوب میشود.
خرما شاخص گلیسمی پایینی دارد و حتی برای افراد دیابتی یا کسانی که قند خود را کنترل میکنند، گزینهای ایمن است.
فیبر موجود در خرما میتواند سطح قند خون را تثبیت کند و از افت ناگهانی انرژی جلوگیری کند.
مطالعهای نشان داد مصرف ۳ خرما در روز به مدت ۱۶ هفته، قند خون افراد دیابتی را تحت تأثیر قرار نداد، اما LDL (کلسترول بد) و کلسترول کل کاهش یافت.
نکته: به دلیل کالری و قند بالای خرما، بهتر است مقدار مصرف را کنترل کنید.
۳.برای افزایش انرژی: قبل از ورزش
خرما منبع سریع کربوهیدراتهای سالم و الکترولیتها مانند پتاسیم، منیزیم، کلسیم و سدیم است که برای هیدراتاسیون و انرژی قبل از تمرین اهمیت دارند.
مصرف خرما قبل از ورزش میتواند عملکرد ورزشی را بهبود دهد و احساس خستگی را کاهش دهد.
پتاسیم موجود در خرما از گرفتگی عضلات جلوگیری میکند و آهن آن اکسیژنرسانی به عضلات را افزایش میدهد.
خرما میانوعدهای سریع، قابل حمل و بدون نیاز به آمادهسازی است.
ارزش تغذیهای یک خرمای مدجول (۱ عدد با هسته)
کالری: ۶۶.۵
کربوهیدرات: ۱۸ گرم
پروتئین: ۰.۴۵ گرم
فیبر: ۱.۶ گرم
قند: ۱۶ گرم
پتاسیم: ۱۶۷ میلیگرم
منیزیم: ۱۳ میلیگرم
کلسیم: ۱۵.۴ میلیگرم
خرما همچنین منبع غنی آنتیاکسیدانها و پلیفنولها است که میتواند سلامت قلب را پشتیبانی کند.
نکات برای مصرف خرما
خرما را در دمای پایین نگهداری کنید تا طعم و کیفیت آن حفظ شود.
در فصل خرما (اواسط مرداد تا اواسط اسفند در آمریکا) خرما تازه خریداری کنید.
خرما را بهصورت تنهایی، در اسموتی، سالاد، خوراکها، شیرینیها، یا روی ماست و غلات مصرف کنید.
میتوانید خرما را با پنیر یا گوشت پر کرده و بهعنوان پیشغذا سرو کنید.
افراد دارای آلرژی گرده ممکن است به خرما حساسیت داشته باشند (شامل سندرم آلرژی دهانی).