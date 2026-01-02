چگونه سینوس ها را تخلیه کنیم؟
گرفتگی بینی دراثر التهاب لایه داخلی حفرههای سینوسی رخ میدهد. این التهاب میتواند دردناک و ناراحتکننده باشد، اما کاملا شایع است و میتواند بهدلیل سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آلرژیهای فصلی یا باکتریهای مضر ایجاد شود.
لیزا دی استفانواستادیار دانشگاه میشیگان در درمان آسیبشناسی استخوان، راهی ساده و غیرتهاجمی برای تمیز کردن سینوسها ارائه میدهد.اگر احساس گرفتگی بینی میکنید و برایتان ناراحتکننده است، این ترفند ساده را امتحان کنید:
زبانتان را به سقف دهانتان فشار دهید.
یک انگشت را میان ابروهایتان گذاشته و فشار دهید.
حدود بیست ثانیه نگه دارید.
سینوسهایتان باید شروع به تخلیه شدن کنند.
این تکنیک چگونه عمل میکند؟
سینوسها، حفرههای توخالی در استخوان جمجمه هستند. این حفرهها با هم در ارتباطند و با بافت غشای مخاطی و مخاط پرشدهاند. این استخوانها نسبتا انعطافپذیرند، بنابراین یک ماساژ ساده میتواند به تمیز کردن هرگونه مایعی که در درون این حفرهها انباشته شده کمک کند.فشار میان ابروها، استخوان پیشانی را کمی داخل برده و روی استخوان بینی هم که در پشت آن است تاثیر میگذارد.فشار ریتمیک زبان به سقف محکم دهان، فک فوقانی و تیغهی بینی را تحت تاثیر قرار میدهد. این استخوان، مجراهای بینی را به دهان مرتبط مینماید. فشار باعث میشود تیغه بینی به عقب و جلو بجنبد. این حرکت باعث میشود سایر استخوانها بهسمت بیرون برجسته شوند و در نتیجه مایع از سینوسها خارج شده و به سمت بینی و حلق حرکت کند.این شیوه، بهدرد آنهایی میخورد که انعطافپذیری استخوانشان زیاد است. اگر غشای مخاطیتان خیلی ملتهب باشد، ممکن است سینوسهایتان به راحتی تخلیه نشود.