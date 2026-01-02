قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۱۲ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
141,989,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
140,096,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
189,317,000
|
طلای دست دوم
|
140,096,220
|
آبشده کمتر از کیلو
|
615,170,000
|
مثقال طلا
|
615,120,000
|
انس طلا
|
4,310.89
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,481,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,418,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
811,300,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
484,900,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
217,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,403,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
700,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
350,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
102,520,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
40,370,000
|
حباب نیم سکه
|
122,210,000
|
حباب ربع سکه
|
140,030,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,650,000