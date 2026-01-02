خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1736413
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۱۲ دی

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

141,989,000

طلای 18 عیار / 740

140,096,000

طلای ۲۴ عیار

189,317,000

طلای دست دوم

140,096,220

آبشده کمتر از کیلو

615,170,000

مثقال طلا

615,120,000

انس طلا

4,310.89

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,481,500,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,418,700,000

نیم سکه تک فروشی

811,300,000

ربع سکه تک فروشی

484,900,000

سکه گرمی تک فروشی

217,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,403,000,000

نیم سکه (قبل 86)

700,000,000

ربع سکه (قبل 86)

350,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

102,520,000

حباب سکه بهار آزادی

40,370,000

حباب نیم سکه

122,210,000

حباب ربع سکه

140,030,000

حباب سکه گرمی

47,650,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی