ورزشی برای درد مفاصل پا

تحرک منظم نقش اساسی در حفظ سلامت مفاصل بدن، به‌ویژه مفاصل پا دارد. فعالیت فیزیکی باعث بهبود جریان خون، افزایش تغذیه بافت‌های مفصلی و حفظ انعطاف‌پذیری تاندون‌ها و رباط‌ها می‌شود.

حرکت‌های مناسب، با تقویت عضلات اطراف مفاصل، فشار وارده بر آن‌ها را کاهش می‌دهد و از ساییدگی یا التهاب جلوگیری می‌کند. همچنین، تحرک مانع از تجمع مایع مفصلی و خشکی حرکات می‌گردد. بی‌تحرکی طولانی، خطر آرتروز و دردهای مفصلی را افزایش می‌دهد. بنابراین پیاده‌روی، کشش‌های سبک و تمرین‌های منظم می‌توانند به حفظ سلامت مفاصل پا و جلوگیری از آسیب‌های حرکتی کمک کنند. سلمان غفاری، متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو به بررسی پیامدهای مخرب خستگی مزمن ناشی از کار طولانی‌مدت و عدم تناسب آن با ورزش، و همچنین راه‌های پیشگیری از آسیب‌های مفصلی در محیط کار ‌پرداخت و با تأکید بر اهمیت پیشگیری، راه‌حل‌هایی عملی برای حفظ سلامت جسمانی در طول سال‌های کاری ارائه می‌دهد. پیامدهای خستگی مزمن و ورزش نامناسب متخصص ارتوپدی با اشاره به عوارض کار طولانی‌مدت و خستگی مکرر آغاز می‌شود. این شرایط، به همراه عدم تناسب ورزش، منجر به خستگی مزمن می‌شود. این خستگی مزمن، به نوبه خود، زمینه‌ساز آسیب‌های جسمانی جدی می‌شود. اهمیت تغییر در محیط کار و پذیرش مسئولیت فردی

وی با تأکید بر لزوم ایجاد تغییرات در محیط کار، به این نکته اشاره کرد: نباید به دلیل بی‌توجهی همکاران، از رعایت اصول ایمنی و بهداشتی چشم‌پوشی کرد. این بخش، اهمیت مسئولیت‌پذیری فردی در قبال سلامت خود را برجسته می‌کند.

راه‌های پیشگیری و حفظ سلامت مفاصل

متخصص ارتوپدی سه راهکار اصلی برای مقابله با این آسیب‌ها ارائه کرد و گفت: ورزش مناسب، به تقویت عضلات و حفظ سلامت مفاصل کمک می‌کند و از این طریق، فشار وارده بر مفاصل را کاهش می‌دهد.

غفاری اضافه کرد: اضافه وزن، فشار مضاعفی بر مفاصل وارد می‌کند و خطر آسیب را افزایش می‌دهد. کاهش وزن، این فشار را کم کرده و به سلامت مفاصل کمک می‌کند.

وی با تاکید بر رعایت اصول ارگونومی در محیط کار خاطرنشان کرد: باید از خم کردن بیش از حد زانوها در حالت وزن‌گیری (مانند نشستن در توالت ایرانی) خودداری کرد. این نکته، اهمیت توجه به وضعیت بدن و کاهش فشار بر مفاصل را در طول فعالیت‌های روزمره کاری نشان می‌دهد.

اهمیت بلندمدت و پیشگیری

وی به طولانی بودن دوران کار و زندگی، بر اهمیت پیشگیری و حفظ سلامت در طولانی‌مدت تأکید کرد.

وی ابراز کرد: با افزایش سن، عضلات ضعیف‌تر، بدن شکننده‌تر و تراکم استخوان‌ها کمتر می‌شود (پوکی استخوان). بنابراین، حفظ وزن مناسب، تقویت عضلات و رعایت اصول ایمنی در محیط کار، از جوانی باید مورد توجه قرار گیرد تا فرد بتواند در طول سال‌های کاری، سلامت خود را حفظ کرده و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند.

غفاری تصریح کرد: بر اهمیت پیشگیری از آسیب‌های مفصلی در محیط کار تأکید دارد. این پیشگیری از طریق ورزش مناسب، کاهش وزن و رعایت اصول ارگونومی در محیط کار امکان‌پذیر است.

منبع فارس

انتهای پیام/