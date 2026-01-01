«لبنیات نخرید» به تولیدکنندگان چقدر ضرر زد؟

بررسی های میدانی در روزهای اخیر نشان می دهد وعده توزیع ارزان قیمت چهار قلم لبنیات هنوز محقق نشده و همزمان، به گفته سخنگوی انجمن لبنیات و خرده فروشان، کمپین های نخریدن لبنیات فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و فروشندگان وارد کرده است؛ وضعیتی که پرسش هایی جدی درباره کارآمدی نظارت ها ایجاد می کند.

با وجود اصلاح نرخ مصوب شیر خام و تعیین قیمت هر کیلوگرم آن به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، بازار لبنیات همچنان با قیمت های بالا و نارضایتی در تمام حلقه های زنجیره تولید و توزیع مواجه است؛ وضعیتی که نه تنها از فشار بر مصرف کنندگان نکاست، بلکه دامداران، تولیدکنندگان و خرده فروشان را نیز درگیر چالش های تازه ای کرده است.

در همین راستا، وعده هایی نیز برای کاهش فشار بر مصرف کنندگان داده شد؛ از جمله تولید و توزیع چهار قلم کالای لبنی پرمصرف با قیمت پایین تر و کنترل شده. با این حال، پیگیری ها و مشاهدات میدانی نشان می دهد این وعده تاکنون به طور ملموس در بازار محقق نشده و دست کم در سطح خرده فروشی ها، اثری از عرضه گسترده این محصولات با قیمت پایین تر دیده نمی شود.

هم زمان با تداوم گرانی ها، کمپین هایی با محوریت «نخریدن لبنیات» در فضای مجازی و میان برخی از مصرف کنندگان شکل گرفت؛ کمپین هایی که هدف آن ها فشار بر تولیدکنندگان برای کاهش قیمت ها بود. اما بررسی وضعیت بازار نشان می دهد این کمپین ها نتوانسته اند تأثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت ها بگذارند و قیمت انواع لبنیات در فروشگاه ها همچنان در سطوح بالا باقی مانده است.

محمد فربد، - سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران - با اشاره به آثار و تبعات کمپین های نخریدن محصولات لبنی اظهار کرد: متأسفانه این کمپین ها طی ماه های اخیر دو شرکت مهم کشور را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای آن محدود به کارخانه های لبنی نبوده، بلکه کل زنجیره تولید صنعت غذا را درگیر کرده است.

وی افزود: زمانی که تقاضا کاهش پیدا می کند، تولید هم ناگزیر کاهش می یابد و کار خطوط تولید محدود می شود. در چنین شرایطی، اولین اقدامی که کارخانه دار از سر ناچاری انجام می دهد، تعدیل نیروست؛ بنابراین این نوع کمپین ها عملاً به نیروی انسانی صنعت و در نهایت به مردم آسیب وارد می کند.

فربد با تأکید بر اینکه کمپین های نخریدن کمکی به کاهش قیمت ها نمی کند، گفت: لبنیات کالایی فسادپذیر و غیرقابل احتکار است. زمانی که محصول به فروش نرسد، به تاریخ انقضا می رسد، به کارخانه بازمی گردد و معدوم می شود؛ این یعنی خسارت مستقیم به اقتصاد ملی.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران تصریح کرد: دامداران اعلام کرده اند که قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نمی پذیرند و در حال حاضر، شیرخام در عمل با قیمت هر کیلو حداقل ۳۵ هزار تومان از دامداری ها خریداری می شود.

وی در پایان تاکید کرد: سرانه مصرف از ابتدای سال جاری حدود ۱۰ درصد کاهش داشته که به معنی کاهش ۱۰ درصدی عرضه لبنیات در داخل کشور است.

منبع ایسنا

