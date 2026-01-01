پیام تبریک روز پدر ۱۴۰۴
پشتم به تو گرم است. نمیدانم اگر تو نبودی، زبانم چطور میچرخید، صدایت نزنم!
راستش را بخواهی، گاهی، حتی وقتی با تو کاری ندارم، برای دل خودم صدایت میزنم؛ بابا!
آنقدر با دستهایت انس گرفتهام که گاهی دلم لک میزند، دستانم را بگیری
هر بار دستانم را میگیری، خیالم راحت میشود؛
میدانم که هوایم را داری و من میان ازدحام غریبی،
گم نمیشوم و تو هیچ وقت دستم را رها نمیکنی
روزت مبارک پدرم
............
پدر یعنی:
هر چه روزهایت سخت سخت
من هستم خیالت تخت تخت
روزت مبارک بابا جون
..............
زندگی بار گرانی ست
که بر پشت پریشانی تُست
کار آسانی نیست
نان درآوردن و غم خوردن و عاشق بودن
پدرم
کمرم از غم سنگین نگاهت خَم باد
پدرم روزت مبارک
...............
تبریک به کسی که نمیدانم از بزرگیاش بگویم یا مردانگی اش
پدرم روزت مبارک
..............
پدر دستهای تو گهواره من
دو چشم تو چراغ خونه من
به جز تو از همه دنیا بریدم
که عاشق تر ز تو هرگز ندیدم
ببوسم پینه دستان پاکت
ببوسم صورت چون قرص ماهت
پدر ای قبله راه سعادت
ندارم ذرهای از تو شکایت
تو رو هم چون نفسها دوست دارم
که جون من تویی تا بی نهایت
پدرم روزت مبارک
..............
پدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست...
اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند؛ و با وجود همه مشکلات،
به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی که اگر بدانی …چه کسی،
کشتی زندگی را از میان موجهای سهمگین روزگار به
ساحل آرام رویاهایت رسانده است؛ “پدرت”را میپرستیدی
پدرم روزت مبارک
..............
پدر عزیزم
به دنبال قشنگترین واژهها و کلمات میگردم
اما هیچ کلمه و واژهای نمیتوانند
عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند
فقط میگویم دوستت دارم
روزت مبارک پدرم
..............
پدر بشنو این حرف فرزند خویش
عزیز و گرامی و دلبند خویش
تویی مایهی بود و پیدایشم
کنارت به ناز و به آسایشم
پدر تکیه گاه وجود منی
تو سرمایهی هست و بود منی
پدرم روزت مبارک باد
..............
کاش بدونی برکت دعای تو
تکیهگاه آرزوهای منه
بیتو هر فصل کتاب عمر من
به خزون زندگی رسیدنه
پدر عزیزم روزت مبارک
...............
پدرم،
امیدوارم بزرگ شدنم ارزش پینههای دست و چروکهای پیشانیت را داشته باشد
کاش بتوانم کمی جبران کنم،
حرفی که مدتهاست در دلم مانده…
دوستت دارم
پدرم روزت مبارک
................
خدایا به خواب پدر من آسایش
به بیداریاش عافیت
به عشقش ثبات
به مهرش تداوم
و به عمرش برکت جاودان عطا کن
شکرانهاش با من
روزت مبارک پدر
..............
فکر کردن به پدر مثل گرمای کنار هیزمی سرخ شده از آتش، در یک روز سرد زمستانی است. امنیت در وجود پدر، مثل آغوش گرم مادری پر مهر، برای فرزندی ترسان از دنیای ناشناختههاست.
روز پدر مبارک باد
...............
ای تکیه گاه محکم من،
ای پدر جان
ای ابر بارندهٔ مهر و لطف و احسان
ای نام زیبایت همیشه اعتبارم
خدمت به تو در همه حال،
هست افتخارم
پدرم روزت مبارک
.................
بخش که گاهی آنقدر هستی که نمی بینمت،
ببخش تمام نادانیها و نفهمیها و کج فهمی هایم را،
اعتراضها و درشتیهایم را، و هر آنچه را که آزارت داد.
دستانت را می بوسم و پیشانیت را،
که چراغ راه زندگیم بودی و هستی و خواهی بود،
خاک پایت هستم تا هست و نیست هست.
به حرمت شرافتت میایستم و تعظیم میکنم.
پدرم روزت مبارک
...............
فلسفه «الا کلنگ»
اثبات بزرگی کسی است
که فرو مینشیند تا دیگری پرواز را تجربه کند
و پدر
همان بزرگ مردی است
که قامتش خم شد
تا ما قد بکشیم
روز پدر مبارک
.................
وقتی پشت سر پدرت از پلهها میای پایین و میبینی چه قدر آهسته می ره، میفهمی پیر شده!
وقتی داره صورتش رو اصلاح می کنه و دستش می لرزه، میفهمی پیر شده!
وقتی بعد غذا یه مشت دارو می خوره، میفهمی چه قدر درد داره اما هیچ چی نمی گه!
و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصههای تو هستش، دلت می خواد بمیری
پدرم روزت مبارک
..................
همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردم که با هر بار تراشیده شدن کوچک و کوچکتر میشود
ولی پدر یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند، خم به ابرو نمیآورد و خیلی سختتر از این حرفهاست؛ فقط هیچکس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد
بیایید قدردان باشیم
به سلامتی پدر و مادرها
پدرم روزت مبارک
.................
تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی
زیباتر از لبخند او نیست
روز پدر بهترین بهانه برای فکر
کردن به تو و به یاد آوردن تمام خوبیهایت است
پدرم روزت مبارک