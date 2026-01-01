فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«کد ۸» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«خانواده ملیله چی» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«تنها در خانه ۵» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«فورد در برابر فراری» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«بامزی و تاندربل» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«غذاهای کونگ فوکار» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«خانه رویایی» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«وقتی تو خواب بودی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«رویای جیمی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«پاکباخته» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«بادی که در مرغزار وزید» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«مشت افسانهای» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«شکار شیاطین» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«هور در آتش» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق
«گمشده و عشق» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک
«پدربزرگ ها» ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو
«طوفان بی پایان» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه