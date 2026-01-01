خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

«کد ۸» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«خانواده ملیله چی» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«تنها در خانه ۵» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«فورد در برابر فراری» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«بامزی و تاندربل» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«غذا‌های کونگ فوکار» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«خانه رویایی» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«وقتی تو خواب بودی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«رویای جیمی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«پاکباخته» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«بادی که در مرغزار وزید» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«مشت افسانه‌ای» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«شکار شیاطین» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«هور در آتش» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«گمشده و عشق» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک

«پدربزرگ ها» ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو

«طوفان بی پایان» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

