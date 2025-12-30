قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: سه شنبه ۹ دی
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
146,625,000
طلای 18 عیار / 740
144,670,000
طلای ۲۴ عیار
195,498,000
طلای دست دوم
144,669,890
آبشده کمتر از کیلو
635,250,000
مثقال طلا
635,080,000
انس طلا
4,361.33
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,551,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,474,900,000
نیم سکه تک فروشی
842,200,000
ربع سکه تک فروشی
509,600,000
سکه گرمی تک فروشی
222,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,473,000,000
نیم سکه (قبل 86)
730,000,000
ربع سکه (قبل 86)
370,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
95,430,000
حباب سکه بهار آزادی
37,830,000
حباب نیم سکه
131,300,000
حباب ربع سکه
140,420,000
حباب سکه گرمی
49,310,000