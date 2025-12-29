آجیلهای مانده باعث سرطان کبد میشوند
آجیلهای کهنه و مانده، بهویژه در شرایط گرم و مرطوب، میتوانند به سم خطرناک آفلاتوکسین آلوده شوند. این سم قویترین سرطانزای طبیعی شناختهشده است و عمدتاً کبد را هدف قرار میدهد، باعث آسیب DNA، سیروز و سرطان کبد میشود.
ترکیب آفلاتوکسین با هپاتیت B، خطر سرطان کبد را تا ۳۰ برابر (و در برخی مطالعات تا ۶۰ برابر) افزایش میدهد.
توصیه: آجیلهای کپکزده، تلخ یا بدبو را دور بیندازید و از محصولات تازه و بستهبندی معتبر استفاده کنید.