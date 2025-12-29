خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آجیل‌های مانده باعث سرطان کبد می‌شوند

آجیل‌های مانده باعث سرطان کبد می‌شوند
کد خبر : 1734724
لینک کوتاه کپی شد.

آجیل‌های کهنه و مانده، به‌ویژه در شرایط گرم و مرطوب، می‌توانند به سم خطرناک آفلاتوکسین آلوده شوند.

آجیل‌های کهنه و مانده، به‌ویژه در شرایط گرم و مرطوب، می‌توانند به سم خطرناک آفلاتوکسین آلوده شوند. این سم قوی‌ترین سرطان‌زای طبیعی شناخته‌شده است و عمدتاً کبد را هدف قرار می‌دهد، باعث آسیب DNA، سیروز و سرطان کبد می‌شود.

ترکیب آفلاتوکسین با هپاتیت B، خطر سرطان کبد را تا ۳۰ برابر (و در برخی مطالعات تا ۶۰ برابر) افزایش می‌دهد.

توصیه: آجیل‌های کپک‌زده، تلخ یا بدبو را دور بیندازید و از محصولات تازه و بسته‌بندی معتبر استفاده کنید.

 

منبع خبرفوری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی