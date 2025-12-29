عواقب پیری جمعیت: ایتالیاییها تولد اولین نوزاد یک روستا پس از ۳۰ سال را جشن گرفتند
او اولین نوزادی است که پس از ۳۰ سال در این روستا متولد شده و جمعیت روستا را به حدود ۲۰ نفر رسانده است.
روزنامه گاردین در گزارشی آورده است:
در روستای «پالیارا دی مارسی» تعداد گربهها به مراتب بیشتر از جمعیت مردم روستا است. اما حالا یک اتفاق نادر در این روستا رخ داده است: تولد یک کودک. او اولین نوزادی است که پس از ۳۰ سال در این روستا متولد شده و جمعیت روستا را به حدود ۲۰ نفر رسانده است. ورودش به روستا نمادی از امید است و همچنین یادآوری تکاندهندهای از بحران جمعیت ایتالیا که رو به وخامت گراییده است.
طبق آمار، در سال ۲۰۲۴ میزان تولد در این کشور به پایینترین حد تاریخی خود یعنی ۳۶۹ هزار نفر رسید و روند منفی ۱۶ ساله را ادامه داده است.
این وضعیت باعث شده که واحدهای زایمان در ایتالیا برای حفظ بودجه خود با مشکل مواجه شوند و در موارد زیادی تعطیل گردند. همین امر زنان باردار را مجبور کرده که برای انجام زایمان مسافتهای یک تا چند ساعته را تا نزدیکترین روستا یا شهری که مرکز زایمان دارد، بپیمایند.