نرخ تورم تا پایان سال به ۵۶ درصد می رسد!

همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماه‌های پایانی مشابه آذر‌ماه باشد، نرخ تورم حتی می‌تواند به ۵۶ درصد برسد.

در سناریوی خوش‌بینانه‌تر نیز، اگر الگوی تورم سه‌ ماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳٫۱ درصد قرار خواهد گرفت.

در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال ۱۴۰۴ به‌ عنوان یکی از سال‌های شاخص در رشد شاخص قیمت مصرف‌ کننده ثبت می‌شود.

منبع دنیای اقتصاد

انتهای پیام/