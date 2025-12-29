خبرگزاری کار ایران
نرخ تورم تا پایان سال به ۵۶ درصد می رسد!

نرخ تورم تا پایان سال به ۵۶ درصد می رسد!
کد خبر : 1734520
اگر روند تورم در سه‌ماهه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطه‌ای تا پایان سال به حدود ۵۵٫۶ درصد خواهد رسید.

همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماه‌های پایانی مشابه آذر‌ماه باشد، نرخ تورم حتی می‌تواند به ۵۶ درصد برسد.

در سناریوی خوش‌بینانه‌تر نیز، اگر الگوی تورم سه‌ ماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳٫۱ درصد قرار خواهد گرفت.

در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال ۱۴۰۴ به‌ عنوان یکی از سال‌های شاخص در رشد شاخص قیمت مصرف‌ کننده ثبت می‌شود.

 

منبع دنیای اقتصاد
