خرید طلا سودآورتر است یا نقره؟

روزنامه شرق نوشت: فلزات گران‌بها گزینه‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری هستند. در این سال‌ها که تورم و نوسانات بازارهای مالی مختلف، بیشتر از گذشته شده، خیلی‌ها به‌دنبال خرید طلا یا نقره‌اند. بی‌ثباتی در بازارهای مختلف مانند ارزهای دیجیتال که در مقطعی از زمان با استقبال زیادی مواجه شدند، کاهش ارزش پول و دلایل اقتصادی گوناگون، استقبال از خرید طلا و نقره را بالا برده‌اند. مقایسه طلا و نقره هم بیشتر از گذشته طرفدار پیدا کرده است. کدام گزینه بهتری است؟

طلا همیشه گزینه نخست بسیاری از افراد بود، اما ظاهراً دیگر بی‌رقیب نیست و پای خیلی از افراد به حیطه سرمایه‌گذاری در زمینه نقره هم باز شده است. نقره دیگر به‌عنوان یک فلز خوش‌آتیه شناخته می‌شود که با کاربردهای فراوان در صنایع گوناگون می‌تواند حاشیه امنی برای سرمایه شما به‌وجود بیاورد. حالا پرسش اینجاست که نقره بخریم یا طلا؟ کدام بازده بیشتری به‌همراه می‌آورد؟

طلا؛ دارایی امن سنتی در سبد سرمایه‌گذاری

طلا همیشه گزینه محبوبی برای سرمایه‌گذاری بوده است و هنوز هم نسبت به موارد دیگر، پیشتاز به‌نظر می‌رسد. از گذشته‌های دور، در زمان جنگ‌های مختلف تا همین حالا، انتخاب نخست بسیاری از افراد برای حفظ سرمایه و ارزش دارایی‌ها بوده است. بازدهی طلا در سرمایه‌گذاری مطلوب است و خرید آن، از نظر روانی هم برای بسیاری از افراد، ایده امن‌تر و اطمینان‌بخش‌تری است.

مزایای سرمایه‌گذاری در طلا

سود و مزایایی که خرید طلا برای سرمایه‌گذاران به‌همراه می‌آورد، قابل توجه است و آسایش خیال به‌همراه می‌آورد. از امتیازات این خرید باید به موارد زیر اشاره کنیم:

ذخیره ارزش بلندمدت؛ بسیاری از افراد از خرید طلا به‌عنوان راهی برای حفظ قدرت خرید و حفاظت در مقابل تورم استفاده می‌کنند. در واقع، با خرید به‌دنبال سود کوتاه‌مدت نیستند.

نقدشوندگی بالا؛ بازارهای طلا در ایران و دنیا پرطرفدار و پویا هستند و از همین رو، امکان خریدوفروش سریع و بی‌معطلی آن وجود دارد. این یعنی نقدشوندگی بالایی دارد.

پذیرش جهانی؛ طلا از متغیرهای جهانی مختلف اثرپذیری دارد، چون در تمام دنیا به‌رسمیت شناخته می‌شود و وابستگی کمتری به شرایط خاص یک کشور دارد.

محدودیت‌ها و ریسک‌های طلا

برای سرمایه‌گذاری در طلا و نقره باید حواس‌تان به معایب و محدودیت‌های احتمالی هم باشد. از جمله ریسک‌های خرید طلا برای سرمایه‌گذاری، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

نیاز به سرمایه اولیه بالاتر؛ قیمت هر گرم طلا بیشتر از هر گرم نقره است و این موضوع، ورود به حیطه سرمایه‌گذاری طلا را سخت‌تر می‌کند.

نوسانات قیمتی وابسته به بازار جهانی؛ عوامل مختلفی از جمله مسائل سیاسی، نرخ بهره و ارزش دلار باعث بالاوپایین‌شدن بازار طلا می‌شوند و نوسانات آن وابسته به بازار بین‌المللی و جهانی است.

هزینه نگهداری؛ برای نگهداری امن‌وامان طلا به روش‌های هزینه‌بری مانند صندوق سرمایه‌گذاری نیاز است.

نقره؛ فلز آینده‌دار با نوسان بیشتر

سرمایه‌گذاری در نقره ایده خوبی است؟ آیا نقره می‌تواند بازدهی بالاتری نسبت به طلا داشته باشد؟ نقره فقط یک کالای سرمایه‌ای نیست و نقش کاربردی و مهمی در صنایع الکترونیک، انرژی، پزشکی و... دارد. برای همین، ظرفیت رشد ارزش آن هم بالاست و می‌تواند بازدهی خوبی داشته باشد. بازدهی نقره مطلوب است و می‌توان روی آن حساب کرد.

مزایای سرمایه‌گذاری در نقره

اگر قصد سرمایه‌گذاری در زمینه نقره را دارید، بهتر است که حواس‌تان به مزایای آن باشد. از جمله امتیازاتش باید به موارد زیر اشاره کنیم:

قیمت ورودی پایین‌تر؛ هر گرم نقره ارزان‌تر از هر گرم طلاست و این موضوع باعث می‌شود که قدرت خرید برای سرمایه‌گذاری روی آن، بیشتر شود. سرمایه‌گذاری با سرمایه کم هم در این بازار مقدور است.

کاربرد صنعتی گسترده؛ در دوران‌های رشد اقتصادی، کاربردهای فراوان نقره در صنایع باعث بالارفتن ارزش آن می‌شود.

پتانسیل رشد قیمتی؛ به‌دلیل کوچک‌تر بودن بازار نقره نسبت به طلا، تغییرات تقاضا می‌تواند تأثیر بیشتری بر قیمت آن بگذارد. این موضوعی است که فرصت رشد سریع‌تر را ایجاد می‌کند.

ریسک‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در نقره

فرقی نمی‌کند که برای تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری به‌سراغ خرید نقره می‌روید یا فقط روی همین بازار متمرکز هستید، باید حواس‌تان را به چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی جمع کنید:

نوسانات شدیدتر؛ تغییرات بازار نقره بیشتر از طلاست و اگر اهل ریسک‌پذیری نیستید یا نمی‌توانید به‌دلیل محدویت‌های مالی با چنین چالش‌هایی مواجه شوید، نباید به‌سمت خرید نقره بروید.

نقدشوندگی کمتر نسبت به طلا؛ بازار نقره فعال و پویاست، اما نه به‌اندازه بازارهای طلا و در نتیجه، نقدشوندگی کمتری دارد.

وابستگی به چرخه‌های صنعتی؛ اگر استفاده از نقره در صنایع کاهش پیدا کند، کم‌شدن تقاضا روی قیمت آن اثر منفی می‌گذارد.

مقایسه طلا و نقره از نگاه سرمایه‌گذاری

با بررسی ریسک سرمایه‌گذاری فلزات گرانبها و مزایای هریک باید وارد بازار شوید. اما اولویت سرمایه‌گذاری با کدام‌یک است؟

معیار مقایسه طلا نقره نوسان قیمت کمتر و باثبات‌تر بسیار بالا (پرنوسان) قدرت نقدشوندگی بسیار بالا در تمام دنیا خوب (اما کمتر از طلا) بازه سوددهی بلندمدت و حفظ ارزش پول کوتاه‌مدت و میان‌مدت (نوسان‌گیری) حجم فیزیکی حجم کم، ارزش بالا (جابه‌جایی آسان) حجم زیاد، ارزش کمتر (دشواری در انبارداری) تأثیرپذیری صنعتی عمدتاً تحت تأثیر مسائل سیاسی و تورم به‌شدت وابسته به رونق صنایع (تکنولوژی، پنل خورشیدی) مالیات و کارمزد معمولاً کارمزد ساخت و حباب مشخصی دارد در برخی شکل‌ها کارمزد و حباب بالاتری نسبت به قیمت پایه دارد

انتهای پیام/