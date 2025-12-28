ابو نوح پیامبر خودخوانده: به علت تغییر برنامه های الهی پایان دنیا عقب افتاد! + فیلم

یک پیامبر خودخوانده غنایی که پیش‌بینی کرده بود جهان در تاریخ 25 دسامبر (4 دی 1404) از طریق سیل پایان خواهد یافت، اعلام کرده است که این فاجعه به دلیل آنچه که او «خواست الهی» می‌ داند، به تعویق افتاده است.

ابو نوح، مرد 30 ساله‌ ای که پشت این پیش‌بینی پر سر و صدا قرار دارد، در اطلاعیه ای به پیروان خود گفته که سیل ویرانگر به علت تغییر برنامه های الهی در تاریخ 25 دسامبر رخ نداد!

این اعلامیه پس از آن صورت گرفت که گفته می‌ شود هزاران نفر از غنا و کشورهای دیگر آفریقایی به سایت‌ های کشتی حرکت کرده بودند تا قبل از روز کریسمس خود را برای ورود به کشتی‌ ها آماده کنند. ویدیوهایی که در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شده نشان می‌ دهد که جمعیت‌هایی در اطراف سازه‌ های چوبی تجمع کرده‌ اند تا برای وقوع پیش‌بینی‌ شده این رویداد آماده شوند.

پیامبر خودخوانده غنایی یک ویدیو به اشتراک گذاشت. ابو نوح بیان کرد که یک رویای جدید دریافت کرده که نشان می‌ دهد جمعیت زیادی در حال تجمع برای ورود به کشتی‌ هایش هستند، اما سازه‌ های موجود نمی‌ توانند همه را در خود جای دهند. او ادعا کرد که پس از مشورت با سایر رهبران مذهبی برای دعاهای شفاعتی، خداوند زمان بیشتری برای ساخت کشتی‌ های بیشتر به او عطا کرده است.

این پیامبر خودخوانده که خود را به نام‌ های ابو نوح و ابو عیسی معرفی می‌ کند، اولین‌ بار در ماه آگوست توجه بین‌ المللی را جلب کرد زمانی که ویدیوهایی در شبکه‌ های اجتماعی منتشر کرد که در آن‌ ها خود را در حال ساخت کشتی‌ های چوبی نشان می‌ داد و هشدار می‌ داد که خداوند به او وحی کرده است که یک دوره سه‌ ساله از بارش باران از تاریخ 25 دسامبر 2025 آغاز خواهد شد. او ادعا کرد که این سیل به زمین آسیب خواهد زد و مشابه روایات کتاب مقدس نوح خواهد بود.

فیلمی از بنز سواری او هم منتشر شده که گفته می شود او با استفاده از پول های مردم اخیراً یک بنز 89هزار دلاری خریداری کرده است.

منبع عصرایران

انتهای پیام/