این ساختمان‌ها که در قرن نوزدهم میلادی ساخته شده‌اند، امروزه به عنوان یکی از نمادهای معماری مسکونی و سنتی کشور دانمارک شناخته می‌شوند. این مجموعه مسکونی که در زبان دانمارکی با نام «پوتیتورکنه» شناخته می‌شود، در قرن نوزدهم میلادی (دهه ۱۸۰۰) به عنوان خانه‌هایی برای اسکان چندین خانواده ساخته شد.

پیشینه تاریخی و ساختار مسکونی

این خانه‌ها در دورانی ساخته شدند که پایتخت دانمارک با کمبود فضای مسکونی مواجه بود. نام‌گذاری غیررسمی این محله به «ردیف سیب‌زمینی» به دلیل ساخته شدن آن‌ها در زمین‌های کشاورزی سابق است که پیش‌تر در آن‌ها سیب‌زمینی کشت می‌شد. ساختار ردیفی و منظم این بناها، امروزه یکی از نمونه‌های شاخص حفظ میراث معماری در توسعه شهری محسوب می‌شود.

جذابیت‌های بصری و طراحی شهری

تصویر ثبت شده توسط اشتاین‌متز، نظم هندسی و تکرار فرم‌های معماری را در این منطقه نشان می‌دهد. این ساختمان‌های آجری با سقف‌های شیب‌دار که زمانی راهکاری برای تامین مسکن ارزان‌قیمت بودند، اکنون به یکی از گران‌ترین و محبوب‌ترین مناطق مسکونی در کپنهاگ تبدیل شده‌اند که ترکیبی از فضای خصوصی و هویت تاریخی را ارائه می‌دهند.