قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۶ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
143,573,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
141,659,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
191,429,000
|
طلای دست دوم
|
141,658,740
|
آبشده کمتر از کیلو
|
622,030,000
|
مثقال طلا
|
621,860,000
|
انس طلا
|
4,479.35
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,511,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,440,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
822,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
480,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
208,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,436,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
710,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
360,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
92,760,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
22,510,000
|
حباب نیم سکه
|
113,590,000
|
حباب ربع سکه
|
125,470,000
|
حباب سکه گرمی
|
33,760,000