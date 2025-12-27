ته‌چین‌ها بسیار متنوع هستند و ته‌چین کدو حلوایی یکی از انواع ته‌چین‌ها است که از ترکیب مرغ با کدو حلوایی تهیه می‌شود و غذایی کاملا زمستانی است. اگر از درست کردن غذاهای تکراری خسته شده‌اید و به دنبال غذایی هیجان‌انگیز هستید، پیشنهاد ما به شما همین غذا است، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه ته‌چین کدو حلوایی همراه ما باشید.

ته‌چین یکی از غذاهای خوشمزه و با اصالت ایرانی است که در شهرها و نقاط مختلف ایران با روش‌های متفاوتی طبخ می‌شود و هرکدام طعم و مزه خاص خودش را دارد. ته‌چین در انواع مختلف گوشت، مرغ و یا سبزیجات تهیه می‌شود و به دلیل ظاهر منسجمی که دارد، غذایی بسیار مجلسی محسوب می‌شود.

برنج: 5 پیمانه

سینه مرغ: 1 عدد

کدو حلوایی: نصف یک کدو کوچک

پیاز درشت: 1 عدد

رب انار: 1 قاشق غذاخوری سرپر

زرده تخم مرغ: 4 عدد

ماست پر چرب: 6 قاشق غذاخوری

روغن مایع: 6 قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده غلیظ: 2 قاشق غذاخوری

گلاب: 1 قاشق غذاخوری

پودر هل: نوک قاشق چای‌خوری

گردوی خرد شده: 2 قاشق غذاخوری

نمک، زردچوبه و پودر دارچین: به میزان لازم

زرشک برای روی ته‌چین: به میزان لازم

طرز تهیه ته‌چین کدو حلوایی

برای درست کردن این ته‌چین خوشمزه ابتدا پیاز را پوست و به صورت خلالی درشت خرد کنید و داخل ماهی تابه بریزید.

اجازه بدهید پیاز کمی سبک شود، سپس مقداری روغن اضافه کنید و صبر کنید پیاز طلایی شود.

حالا کدو حلوایی را به صورت حبه قندی خرد و به پیاز داغ اضافه کنید و یکی دو دقیقه تفت بدهید.

در مرحله بعد سینه مرغ خرد شده را اضافه کنید و کمی نمک، زردچوبه و پودر دارچین بریزید و مواد را هم بزنید و چند دقیقه تفت بدهید.

حالا رب انار را اضافه کنید و با مواد هم بزنید.

در آخر درب ماهی تابه را ببندید و حرارت را کم کنید تا مرغ و کدو حلوایی کاملا نرم شود و بپزد.

حالا باید برنج را آبکش کنید. برنج را کمی زنده‌تر آبکش کنید.

داخل یک کاسه زرده‌های تخم مرغ، کمی نمک، روغن، ماست، زعفران، گلاب و پودر هل بریزید و مواد را خوب هم بزنید تا یکدست شود.

حالا برنج آبکش شده را داخل این مواد بریزید و خوب هم بزنید تا با هم مخلوط شوند.

در مرحله آخر یک قابلمه یا ماهی تابه گود نچسب را آماده کنید.

داخل قابلمه کمی روغن بریزید، سپس یک سوم برنج را توی قابلمه بریزید و خوب پخش کنید.

نیمی از مایه مرغ و کدو را روی برنج بریزید و پخش کنید و دوباره یک سوم دیگر از برنج را روی مواد بریزید و صاف کنید.

بقیه مایه مرغ و کدو را روی برنج بریزید و باقی‌مانده برنج را روی مواد بریزید و با قاشق کاملا صاف کنید.

روی درب قابلمه دمکنی بگذارید و ته‌چین را به مدت 45 دقیقه دم کنید.

بعد از این مدت زمان ته‌چین را داخل ظرف سرو برگردانید و زرشک را که همراه با کره تفت داده‌اید، روی ته‌چین بریزید و میل کنید، نوش جان.

نکات مهم

ـ کدو حلوایی یکی از انواع گیاهان علفی است که طعم شیرین و بافت نرم و لطیفی دارد. کدو حلوایی همچنین بسیار کم کالری است. کدو حلوایی سرشار از ریزمغزهایی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند؛ همچنین دارای مقادیر زیادی کاروتنوئید است.

هنگام خرید کدو حلوایی به این نکات توجه کنید:

ـ به رنگ کدو حلوایی دقت کنید. اگر کدو حلوایی رنگی مایل به سبز داشته باشد؛ یعنی بی‌مزه و نرسیده است. کدو حلوایی شیرین و خوشمزه نارنجی خوش‌رنگ است.

ـ کدو حلوایی در دو نوع گرد و خمره‌ای در بازار موجود است؛ ولی کدو حلوایی گرد طعم و مزه بهتری دارد.

ـ هنگام خرید حتما روی سطح کدو را کمی با دست فشار بدهید. اگر نشانه‌ای از شل بودن یا لهیدگی در آن مشاهده کردید، از خرید آن کدو صف نظر کنید.

ـ کدوهایی را انتخاب کنید که پوست سفت، صاف و بدون چروک دارند.

ـ کدویی را انتخاب کنید که روی پوستش لکه‌های کم‌تری داشته باشد.

ـ کدو حلوایی شیرین، سنگین است.

ـ بعد از اینکه برنج را شستید، به آن آب گرم و نمک اضافه کنید. نمک را به اندازه‌ای اضافه کنید که کمی شور‌تر از حد معمول باشد. بگذارید برنج چند ساعت خیس بخورد. بهتر است برنج حداقل ۳ ساعت با نمک خیس بخورد تا کیفیت بهتری داشته باشد. اگر وقت دارید، حتماً از شب قبل برنج را خیس کنید. برای آب‌کش کردن برنج قابلمه‌ را تا دو سوم از آب پر کنید و روی حرارت بگذارید. نمک را به آن اضافه کنید. وقتی آب به جوش آمد، باید برنج را اضافه کنید. آبی را که به برنج اضافه شده بود و برنج با آن خیس خورده بود، خالی کنید و برنج خیس خورده را داخل آب درحال جوش بریزید. حرارت برنج درحال جوش نباید کم باشد و شعله گاز باید متوسط رو به زیاد باشد. درب قابلمه را نگذارید و صبر کنید تا آب برنج جوش بیاید. وقتی آب دوباره به جوش آمد، چندبار با فاصله و البته با دقت برنج را هم بزنید تا دانه‌ها از هم باز شود. دقت کنید برنج را خرد نکنید. تقریباً برنج حدود ده تا چهارده دقیقه باید بجوشد. البته زمان جوشیدن برنج به نوع آن بستگی دارد. زمانی برنج برای آب‌کش کردن مناسب است که دانه‌های آن نرم شود؛ ولی هنوز مغز آن‌ سفت باشد. بعد از اینکه برنج را آب‌کش کردید، اجازه بدهید آب برنج کاملاً گرفته شود. سپس روی برنج آب سرد بریزید تا پخت دانه‌ها متوقف شود و همین‌طور نمک اضافی بین دانه‌های برنج بیرون رود تا برنج شور نشود. اگر خواستید برنج بیشتر قد بکشد، وقتی برنج شروع به جوشیدن کرد، یک استکان آب سرد به آن اضافه کنید. این کار باعث می‌شود به برنج شوک وارد شود و بیش‌تر قد بکشد. دقت داشته باشید که آب سرد را از وسط برنج اضافه نکنید؛ بلکه خیلی آرام از اطراف برنج اضافه کنید.

ـ رب انار نوعی رب گرفته شده از دانه‌های انار است که به دو صورت ترش و ملس در بازار موجود است. رب انار معمولا رنگ تیره‌ای دارد؛ ولی نباید بیش از حد سیاه باشد که نشانه سوختگی رب هنگام پخت است. رب انار مرغوب نباید بیش از حد سفت باشد؛ همچنین نباید بوی ترشیدگی بدهد. برای تهیه این غذا سعی کنید رب انار را از فروشگاه‌های معتبر و یا از کسانی که به صورت خانگی و تمیز رب انار را درست می‌کنند، تهیه کنید. اگر رب انار شما رقیق نبود، با سرکه آن را رقیق کنید.