قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:جمعه ۵ دی
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
16,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
30,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
45,450,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
60,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
74,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
89,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
103,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
118,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
132,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
148,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
162,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
177,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
191,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
206,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
220,700,000