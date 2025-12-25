قیمت خودرو امروز ۴ دی ۱۴۰۴ / جدول

ری‌را این کراس‌اوور داخلی ۶۵ میلیون تومان گران شد و روی شاخص ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان ایستاد.

از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک ۶۲ میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

هایما S5 پرو افزایش قیمت ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله ۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان ایستاد.

از طرف دیگر، لوکانو L8 نسبت به روز گذشته ۹۰ میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان معامله شود.

