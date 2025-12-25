خبرگزاری کار ایران
آخرین قیمت سمند، کوییک، پژو، تارا و شاهین/ ریزش قیمت ها در بازار

کد خبر : 1732722
آن‌گونه که روند بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس اتوماتیک E پلاس هم 30 میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و 270 میلیون تومان قیمت خورده است.

در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۷۹۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل  ۱۴۰۴ اما ۵ میلیون تومان ارزان و ۸۹۵ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای  GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۷۶۰ میلیون تومان شده است.

 

