آخرین قیمت سمند، کوییک، پژو، تارا و شاهین/ ریزش قیمت ها در بازار
آنگونه که روند بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس اتوماتیک E پلاس هم 30 میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و 270 میلیون تومان قیمت خورده است.
در این میان، پژو۲۰۷ دندهای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.
گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۷۹۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان شد. سهند S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ اما ۵ میلیون تومان ارزان و ۸۹۵ میلیون تومان شده است.
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دندهای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۷۶۰ میلیون تومان شده است.