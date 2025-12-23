خبرگزاری کار ایران
چای سبز؛ سپر محافظ شما در برابر ویروس‌ ها

مصرف منظم چای سبز به دلیل وجود کاتچین‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا به آنفلوآنزا و مقابله با ویروس‌های مشابه داشته باشد؛ راهکاری طبیعی و مؤثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن.

در دوران همه‌گیری کرونا، خبری منتشر شد که رعایت آن به بسیاری کمک کرد تا از این ویروس مهلک در امان بمانند. بر اساس این خبر، چای سبز نقشی اساسی در مقابله با ویروس کرونا داشت.

با توجه به افزایش سویه‌های جدید کرونا و همچنین ویروس آنفلوآنزا در ماه‌های اخیر که متأسفانه منجر به مرگ تعدادی از مردم ایران شده است، بازنشر این خبر می‌تواند مفید باشد. هرچند این تحقیقات مستقیماً در مورد کرونا انجام شده، اما با توجه به شباهت‌های میان این دو ویروس، یافته‌ها ممکن است در مقابله با آنفلوآنزا نیز کاربرد داشته باشند، همان‌طور که برخی تحقیقات دیگر نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.

نقش چای سبز در مقابله با ویروس‌های شایع

در یک مطالعه تصادفی، تأثیر کپسول‌های حاوی کاتچین‌های چای سبز و تیانین با پلاسیبو مقایسه شد. نتیجه نشان داد گروهی که از ترکیبات چای سبز استفاده کردند، تنها ۴.۱ درصد به آنفلوآنزا مبتلا شدند، در حالی که این رقم برای گروه دیگر ۱۳.۱ درصد بود. این تحقیق در PubMed منتشر شده است.

علاوه بر آن، یک متاآنالیز و بررسی نظام‌مند از اطلاعات بیش از ۵۰۰۰ نفر نشان داد که مصرف کاتچین‌های چای سبز با کاهش خطر ابتلا به آنفلوآنزا مرتبط است.

در تحقیقی دیگر روی دانش‌آموزان ژاپنی (۶ تا ۱۳ سال) که به طور مرتب چای سبز می‌نوشیدند، مشخص شد افرادی که شش روز یا بیشتر در هفته چای سبز مصرف می‌کردند نسبت به افرادی که کمتر از سه روز در هفته این چای را می‌نوشیدند، احتمال ابتلایشان به آنفلوآنزا کمتر بود. همچنین نوشیدن ۱ تا ۵ فنجان در روز تأثیری مثبت در کاهش ابتلا داشت، اما مصرف بیش از ۵ فنجان تأثیر بیشتری نشان نداد.

چای سبز: مراقب شما در برابر ویروس‌ها

دو نویسنده به نام‌های "هکتور گارسیا" و "فرانچسک میرالس" در کتاب "ایکیگای" به بررسی راز طول عمر مردم ژاپن پرداختند. آنان در این پژوهش متوجه شدند که استفاده از چای سبز به عنوان نوشیدنی روزانه، یکی از علل اصلی طول عمر ژاپنی‌هاست.

چای سبز همچنین به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مقابل ویروس کرونا معرفی شده است. تحقیقات نشان داده این نوشیدنی می‌تواند از اتصال ویروس به سلول‌های بدن جلوگیری کرده و به نوعی سپری در برابر این بیماری عمل کند.

چای سبز علیه کرونا

ویروس کرونا ابتدا به سلول‌های بدن می‌چسبد، وارد آن‌ها می‌شود و پس از کنترل سلول، خود را تکثیر می‌کند. مقاومت بدن در مقابل این فرایند همچنان نقشی کلیدی دارد. اما تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان داده که چای سبز می‌تواند مانع از اتصال ویروس به سلول‌ها شود. ماده‌ای به نام "اپی‌گالوکاتچین گالات (EGCG)" که در چای سبز وجود دارد، در جلوگیری از ابتلا به انواع مختلف ویروس کرونا، به‌ویژه نوع جهش‌یافته آن موثر شناخته شده است.

خواص دیگر چای سبز

چای سبز؛ آنتی‌اکسیدان قوی، محافظ قلب و ضد سرطان

چای سبز به دلیل ترکیبات آنتی‌اکسیدانی خود، می‌تواند از بروز بیماری‌های قلبی و سرطان جلوگیری کند. دانشگاه مریلند تحقیقاتی انجام داده که نشان می‌دهد چای سبز روند رشد سلول‌های سرطانی را کاهش می‌دهد.

تقویت عملکرد مغز

مصرف چای سبز به دلیل خواص سم‌زدایی خود، سلول‌های مغزی را از آسیب‌های مرتبط با افزایش سن حفظ کرده و از کندی عملکرد مغز جلوگیری می‌کند.

کمک به سلامت قلب

کاتچین‌های موجود در چای سبز از لخته شدن خون جلوگیری کرده و خطر سکته‌های قلبی را کاهش می‌دهد.

تأثیر در بهبود بیماری‌های خودایمنی

چای سبز دارای ماده‌ای است که در مهار بیماری‌های خودایمنی موثر است.

نحوه و زمان مصرف چای سبز

مصرف روزانه ۳ فنجان چای سبز برای بدن مناسب است. بهتر است چای سبز را چند ساعت پس از غذا مصرف کنید و از نوشیدن ناشتا آن خودداری کنید.

طرز صحیح نگهداری و دم کردن چای سبز

- آب جوش را مستقیماً روی برگ‌ها نریزید؛ بگذارید دمای آب به حدود ۷۰ تا ۸۰ درجه برسد.

- چای را در ظروف فلزی خشک و دور از نور نگهداری کنید.

توصیه پایانی

از همین امروز مصرف چای سبز را شروع کنید و آن را به عنوان یکی از ابزارهای مهم در برابر ویروس‌ها در نظر بگیرید.

 

منبع رکنا
