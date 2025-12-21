دورهمی‌ای که قرار بود زیر یک سقف قدیمی، با قصه گفتن بزرگ‌ترها و شکستن سکوت با خنده بگذرد، حالا در سانس‌های دو ساعته و با پکیج یلدایی برگزار می‌شود: برای هر نفر، یک بشقاب انار و آجیل، یک دی‌جی، کمی نورپردازی؛ پکیج‌هایی که در تهران از حدود ۱۵۰–۲۰۰ هزار تومان تا بالای ۲–۳ میلیون تومان برای هر نفر قیمت می‌خورند و شامل شام، موسیقی زنده، فال حافظ و دکور مخصوص‌اند.

اقتصاد در این تغییر فرهنگ نقش بزرگی را بازی کرده است. وقتی هزینه‌ی میزبانی یک مهمانی خانوادگی در خانه، با قیمت میوه، آجیل و شام، برای یک خانواده‌ی چهار نفره دست‌کم بین ۲ تا ۴ میلیون تومان آب می‌خورد و برگزاری یک مهمانی ۱۰ نفره می‌تواند تا حوالی ۲۰ میلیون تومان برسد، کافه‌ای که پکیج نفری ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان می‌فروشد به‌صرفه‌تر به نظر می‌رسد.

یلدا از یک آیین خانگی به یک رویداد سرد تبدیل شده است. شب چله، دیگر طولانی‌ترین شب قصه‌گویی نیست؛ طولانی‌ترین شیفت کاری دی‌جی‌ها و گارسون‌هاست، در سالن‌هایی که سانس‌بندی و منوی مخصوص دارند.

