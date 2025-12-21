خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابه‌جایی مهمانی‌های یلدایی از خانه مادربزرگ‌ها به کافه‌های ارزان‌تر

جابه‌جایی مهمانی‌های یلدایی از خانه مادربزرگ‌ها به کافه‌های ارزان‌تر
کد خبر : 1730838
لینک کوتاه کپی شد.

شب یلدا کنار فامیل و در زمستانی که با انار و هندوانه بوی مهر می‌داد، حالا جای خود را به کافه‌ها داده، به بوی قهوه و دود قلیانشان! شب‌های یلدا دیگر همه دور یک سفره جمع نمی‌شوند!

دورهمی‌ای که قرار بود زیر یک سقف قدیمی، با قصه گفتن بزرگ‌ترها و شکستن سکوت با خنده بگذرد، حالا در سانس‌های دو ساعته و با پکیج یلدایی برگزار می‌شود: برای هر نفر، یک بشقاب انار و آجیل، یک دی‌جی، کمی نورپردازی؛ پکیج‌هایی که در تهران از حدود ۱۵۰–۲۰۰ هزار تومان تا بالای ۲–۳ میلیون تومان برای هر نفر قیمت می‌خورند و شامل شام، موسیقی زنده، فال حافظ و دکور مخصوص‌اند.

اقتصاد در این تغییر فرهنگ نقش بزرگی را بازی کرده است. وقتی هزینه‌ی میزبانی یک مهمانی خانوادگی در خانه، با قیمت میوه، آجیل و شام، برای یک خانواده‌ی چهار نفره دست‌کم بین ۲ تا ۴ میلیون تومان آب می‌خورد و برگزاری یک مهمانی ۱۰ نفره می‌تواند تا حوالی ۲۰ میلیون تومان برسد، کافه‌ای که پکیج نفری ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان می‌فروشد به‌صرفه‌تر به نظر می‌رسد.

یلدا از یک آیین خانگی به یک رویداد سرد تبدیل شده است. شب چله، دیگر طولانی‌ترین شب قصه‌گویی نیست؛ طولانی‌ترین شیفت کاری دی‌جی‌ها و گارسون‌هاست، در سالن‌هایی که سانس‌بندی و منوی مخصوص دارند.

 

منبع چند ثانیه
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن