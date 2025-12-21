خبرگزاری کار ایران
خطرات دیر غذا خوردن؛ از اختلال گوارشی تا بیماری قلبی

مطالعات نشان می‌دهد غذا خوردن در اواخر شب می‌تواند سلامت بدن را تهدید کند. محققان تأکید می‌کنند که زمان صرف غذا تقریباً به اندازه محتوای آن اهمیت دارد.

مصرف غذا در ساعات پایانی شب با مختل کردن ریتم شبانه‌روزی بدن، باعث اختلال در هضم، افزایش قند خون، چربی‌سوزی کمتر و افزایش خطر دیابت نوع ۲ می‌شود.

دراز کشیدن با معده پر موجب رفلاکس اسید، سوءهاضمه و بی‌خوابی می‌شود. همچنین فشار خون شبانه کاهش نمی‌یابد و این امر خطر بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد.

دیر غذا خوردن همچنین با برهم زدن هورمون‌ها و میکروبیوم روده، احتمال التهاب و چاقی را بیشتر می‌کند.

برای کاهش این اثرات، وعده شام را زودتر میل کنید و در صورت نیاز به میان‌وعده شبانه، گزینه‌های سبک مثل میوه یا سبزیجات انتخاب کنید.

منبع خبرگزاری دانشجو
