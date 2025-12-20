در بلژیک، یک شرکت موفق شده با استفاده از تریلی‌های مجهز به جک، امکان انتقال اثاثیه به طبقات بالای ساختمان‌ها را به شکل سریع و ایمن فراهم کند.

این روش نه تنها سرعت جابه‌جایی را افزایش می‌دهد، بلکه خطر آسیب به وسایل و ساختمان را نیز به حداقل می‌رساند.

کاش شرکت‌های ایرانی نیز می توانستند از فناوری مشابه استفاده کنند و با تجهیز ناوگان خود به سیستم‌های مکانیزه، اثاث‌کشی در شهرهای پرتراکم را آسان‌تر و ایمن‌تر کنند.

منبع چند ثانیه

انتهای پیام/