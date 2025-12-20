اثاثکشی در طبقات بالا بدون دردسر + فیلم
اثاثکشی در شهرهای متراکم همواره یکی از چالشهای بزرگ محسوب میشود، چرا که محدودیتهای ترافیکی و ساختمانهای بلند، جابهجایی وسایل سنگین را دشوار میکند.
در بلژیک، یک شرکت موفق شده با استفاده از تریلیهای مجهز به جک، امکان انتقال اثاثیه به طبقات بالای ساختمانها را به شکل سریع و ایمن فراهم کند.
این روش نه تنها سرعت جابهجایی را افزایش میدهد، بلکه خطر آسیب به وسایل و ساختمان را نیز به حداقل میرساند.
کاش شرکتهای ایرانی نیز می توانستند از فناوری مشابه استفاده کنند و با تجهیز ناوگان خود به سیستمهای مکانیزه، اثاثکشی در شهرهای پرتراکم را آسانتر و ایمنتر کنند.