خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردرد سمت چپ؛ زنگ خطری که نباید نادیده گرفت

سردرد سمت چپ؛ زنگ خطری که نباید نادیده گرفت
کد خبر : 1730230
لینک کوتاه کپی شد.

سردردی که تنها یک سمت سر، به‌ویژه سمت چپ را درگیر می‌کند، همیشه نشانه‌ای ساده و بی‌خطر نیست، یک فلوشیپ درد با تأکید بر این نکته گفت؛ این نوع سردردها در برخی موارد می‌توانند علامت بیماری‌های جدی مغزی یا عروقی باشند و بنابراین نباید نسبت به آن‌ها بی‌توجه بود.

دکتر محمدحسین دلشاد، فلوشیپ درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، در تأکید بر اهمیت شناخت علل سردردهای یک‌طرفه گفت: بخش عمده‌ای از این سردردها منشاء خوش‌خیم دارند و بیشتر ناشی از میگرن، سردردهای تنشی یا حتی التهاب سینوس‌ها هستند. در این موارد، درد معمولاً با استراحت، مصرف داروهای ساده یا کنترل استرس قابل کاهش است، اما باید بدانیم که همیشه ماجرا به همین سادگی نیست.

وی هشدار داد: اگر سردرد سمت چپ به‌طور ناگهانی بروز کند، شدت آن بسیار باشد یا با علائمی چون تب، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در گفتار یا ضعف ناگهانی یک سمت بدن همراه باشد، باید به‌سرعت به پزشک مراجعه کرد. در این موارد، احتمال بروز مشکلاتی مانند سکته مغزی، مننژیت، تومورهای مغزی یا اختلالات عروقی جدی وجود دارد.

این متخصص درد با اشاره به اهمیت تشخیص سریع و به‌موقع افزود: ابزارهای تصویربرداری نظیر CT و MRI به همراه معاینه‌های نورولوژیک می‌توانند علت دقیق سردرد را مشخص کنند و تأخیر در مراجعه ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بیمار به همراه داشته باشد.

دلشاد همچنین تأکید کرد که پیشگیری نقش مهمی در مدیریت این دردها دارد و گفت؛ داشتن خواب کافی، مدیریت اضطراب، پرهیز از مصرف محرک‌هایی مانند الکل و برخی غذاها، و حفظ آب بدن از اقداماتی هستند که می‌توانند احتمال بروز سردردهای سمت چپ را کاهش دهند.

این فلوشیپ درد یادآور شد: هر سردردی که تکرارشونده باشد یا الگوی متفاوتی پیدا کند، باید جدی گرفته شود. سردردهایی که در نیمه شب باعث بیداری فرد می‌شوند یا با علائم هشدار همراه هستند، نیازمند بررسی فوری توسط متخصص مغز و اعصاب‌اند.

 

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن