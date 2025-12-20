خبرگزاری کار ایران
از پیرزن پورشه‌سوار تا ۲۵۰ کارتن‌خواب میلیاردر

اقتصاد ایران رکوردهای عجیبی دارد؛ مثلاً چند روستایی با درآمد صفر که با ۹۰۰ کارت اجاره‌ای ۱۵ میلیارد دلار ارز را می‌پیچانند و بازنمی‌گردانند.

فرهیختگان نوشت:

اقتصاد ایران رکوردهای عجیبی دارد؛ مثلاً چند روستایی با درآمد صفر که با ۹۰۰ کارت اجاره‌ای ۱۵ میلیارد دلار ارز را می‌پیچانند و بازنمی‌گردانند. یا ۱۵ نفری که ۶ میلیارد دلار ارز می‌گیرند اما بعدا گم می‌شود و عجیب‌تر آنکه آدرس‌شان در روستاهاست!

در ۱۰ سال اخیر، صدور کارت‌های اجاره‌ای ۴ برابر شده (https://t.me/farhikhteganeco/12769) پس ماجرا جدید نیست! در سال ۱۳۹۴ وقتی با کارت یک زن روستایی که ۱۰۰ هزار تومان اجاره‌اش کرده بودند، ۷۰۰ پورشه وارد کشور شد!

در سال ۹۹ همتی گفت ۲۷ میلیارد دلار ارز به اسم کارتن خواب‌ها برنگشته.سال ۱۴۰۱ هم سالمندانی که فقط دنبال زیارت بودند، در فرودگاه فهمیدند واردکننده کالاهای لوکس بوده‌اند و حالا ممنوع‌الخروج!

اما در این میان برخی تراستی‌ها هم سوئیفت جعلی می‌سازند، نفت می‌فروشند، ارز تحویل نمی‌دهند و همه‌چیز را گردن «تحریم» می‌اندازند.

وقتی کشور ساختار پرداخت رسمی ندارد و می‌تواند ۲۰ درصد معوقات مالیاتی را فقط از کارت‌های اجاره‌ای به‌دست بیاورد، یعنی تجارت خارجی عملاً با امضاهای اجاره‌ای مدیریت می‌شود.

 

