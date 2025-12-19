بیمه بیکاری چند بار قابل استفاده است؟
مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی غرب تهران اعلام کرد استفاده از بیمه بیکاری محدود به یک نوبت نیست و متناسب با سابقه بیمهپردازی ادامهدار است.
دکتر محسن ریاضی با اشاره به بیمه بیکاری و درباره دفعات استفاده از بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری جدول زمانبندی دارد و مدت آن متناسب با سابقه بیمهپردازی از ۶ ماه تا ۵۰ ماه افراد متفاوت است؛ به عنوان مثال، اگر فردی بتواند ۲۰ ماه بیمه بیکاری استفاده کند، میتواند این ۲۰ ماه را یک بار کامل دریافت کند. اگر بعد از بازگشت به کار دوباره بیکار شد، ادامه آن را استفاده خواهد کرد. یعنی استفاده از بیمه بیکاری محدود به یک دوره نیست و مدت آن از بین نمیرود.
وی افزود: به عبارت دیگر، بیمه بیکاری بین یک بار تا نهایت مدت جدول زمانبندی قابل استفاده است و اگر فرد بین دورهها مشغول به کار شود، صرفاً وقفهای ایجاد میشود و ادامه آن در صورت بیکاری مجدد قابل استفاده است.
ریاضی در پاسخ به پرسشی درباره بازنشستگی افراد با مشاغل سخت و زیانآور، توضیح داد: اگر شغل فرد سخت و زیانآور باشد، هر سال کار ۱.۵ سال محاسبه میشود. بنابراین، کسی که ۲۰ سال در شغل سخت و زیانآور کار کرده، میتواند همان ۲۰ سال را معادل ۳۰ سال سابقه برای بازنشستگی لحاظ کند.
مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی غرب تهران درباره فرآیند تأیید سختی کار گفت: کمیتهای متشکل از نمایندگان اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، کارگران و کارفرمایان تشکیل میشود. این کمیته آلایندهسنجی محیط کار را بررسی و در صورت تأیید، سابقه سخت و زیانآور لحاظ میشود.
وی همچنین درباره شرط سنی در بازنشستگی سخت و زیانآور بیان کرد: شرط سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور برای کسانیکه ۲۰ سال سابقه متوالی در این مشاغل دارند، وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری حق بیمه پرداخت نشده از سوی کارفرما اشاره کرد و درباره افرادی که کارفرما حق بیمهشان را پرداخت نکرده، توضیح داد: اگر شکایت اثبات شده باشد، کارفرما جریمه شده و سابقه بیمه فرد ایجاد خواهد شد. اما فرد باید ادعای خود را در مراجع مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اثبات کند.
ریاضی تأکید کرد: حتی اگر چندین سال از موضوع بیمه نکردن کارکنان توسط کارفرما گذشته باشد، امکان پیگیری اجرایی وجود دارد و سازمان بیمه مکلف است حق بیمه را از کارفرما دریافت و سابقه فرد را ایجاد کند.
مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی غرب تهران همچنین درباره شرایط خرید سابقه بیمه نیز اعلام کرد که تنها در موارد محدود امکان خرید سابقه بیمه گذشته وجود دارد؛ دوران سربازی، حضور در جبهه و شکایت اثباتشده از کارفرما که حق بیمه پرداخت نشده است.