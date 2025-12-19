احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر یک‌روز به قزوین در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر درباره اصلاح قیمت بنزین گفت: در بحث اصلاح قیمت بنزین، دولت برخلاف گذشته که تغییرات قیمت به‌صورت ناگهانی و همراه با شوک انجام می‌شد، این‌بار سهمیه ثابت را حفظ کرده و تنها قیمت سوم را آزاد کرده است. با استفاده از سیاست‌های تدریجی می‌توان اقتصاد را اصلاح کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در همین راستا، دولت ۲.۵ برابر کالابرگ بیشتری تخصیص داده است. هدف این است که یارانه به‌جای آنکه به واردکننده پرداخت شود، مستقیماً به مردم برسد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح اقتصادی فرآیندی تدریجی است و نمی‌توان همه‌چیز را یک‌باره تغییر داد. در همین زمینه، ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار تومان اختصاص یافته بود که متأسفانه به جامعه هدف نرسید، بنابراین باید اصلاحات را با دقت و مرحله‌به‌مرحله پیش برد.

میدری اظهار کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح کالابرگ الکترونیکی پذیرفته شده و حتی در صورت موافقت دولت و مجلس، می‌توان مانند دهه ۶۰ برای برخی کالا‌های اساسی، کوپن صادر کرد. کوپن تنها مختص دوران جنگ نیست؛ در بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا نیز، برای جلوگیری از ترس مردم نسبت به افزایش قیمت اقلام حیاتی، از نظام کوپن استفاده می‌شود.

وی درباره حمایت از خدمات اجتماعی عنوان کرد: من با وجود برخی تفاوت دیدگاه‌ها، از سیاست‌هایی همچون مهد‌های کودک در واحد‌های تولیدی، گسترش آموزش و بهداشت و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان در دهه ۶۰ حمایت می‌کنم. این اقدامات ارزشمند بوده و باید تجربه‌های موفق آن دوران را با رویکردی نو بازآفرینی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ایران جزو معدود کشور‌هایی است که با وجود فشار‌های متعدد، هنوز امید و تلاش برای اصلاح را در جامعه ترویج می‌دهد. دوران مشکلات، زمان حل‌مسئله‌هاست؛ همان‌طور که دولت‌های رفاه در اروپا پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم شکل گرفتند.

وی درباره اصلاح نظام بازنشستگی بیان کرد: یکی از زمینه‌های مهم اصلاحات، بازنگری واقع‌بینانه در صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق بازنشستگی مانند یک بانک عمل می‌کند و متأسفانه از سال ۱۳۵۰ تاکنون، قواعد برداشت و پرداخت در آن دچار اشکالاتی شده است. در سال ۱۳۴۰، سن بازنشستگی ۶۰ سال بود، اما اکنون در صندوق لشکری ۴۵ سال و در صندوق کشوری حدود ۵۲ سال است. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها سن بازنشستگی ۶۵ سال تعیین شده است. برخی قوانین اشتباه باید اصلاح شود. همراهی مردم و نمایندگان مجلس می‌تواند نقش مهمی در این مسیر داشته باشد.

میدری درباره اشتغال و مسکن کارگری نیز گفت: در زمینه حمایت از مشاغل خرد و خانگی، فرآیند‌ها تسهیل شده و بانک‌های دولتی همکاری خوبی داشته‌اند، هرچند میزان تخصیص تسهیلات هنوز پایین است. برای رفع این مشکل، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده است.

تاثیر درآمد ماهانه و خودرو بیش از ۵ میلیارد تومان در دهک‌بندی

وی اشاره کرد: در طرح دهک‌بندی یارانه‌ها نیز، اطلاعات دقیق متقاضیان از طریق بانک‌ها بررسی می‌شود و عواملی همچون درآمد ماهانه بالا یا داشتن خودروی بیش از پنج میلیارد تومان در تعیین دهک مؤثر است.

منبع تابناک

انتهای پیام/