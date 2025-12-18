قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۷ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
138,667,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
136,147,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
183,891,000
|
طلای دست دوم
|
136,069,280
|
آبشده کمتر از کیلو
|
597,490,000
|
مثقال طلا
|
597,160,000
|
انس طلا
|
4,331.12
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,441,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,373,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
777,700,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
445,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
199,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,370,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
680,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
345,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
93,380,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
35,780,000
|
حباب نیم سکه
|
106,760,000
|
حباب ربع سکه
|
106,910,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,680,000