نسل Z از صاحبخانه شدن دست کشیده است!

بازار مسکن روزبه‌روز برای نسل‌های جوان‌تر تیره و تارتر به نظر می‌رسد و شواهد این وضعیت کاملا مشهود است. در حال حاضر، میانگین سن خریداران خانه برای اولین بار به ۴۰ سال رسیده است، که نشان می‌دهد دسترسی به تملک خانه برای جوانان چقدر دشوار شده است.

بر اساس گزارشی از نشریه فورچون، که نتایج پژوهشی از محققان دانشگاه نورث‌وسترن و دانشگاه شیکاگو را منتشر کرده است، جوانان به دلیل ناامیدی شدید از وضعیت بازار مسکن، رفتارهای مالی خود را تغییر داده‌اند؛ آن‌ها بیشتر از درآمد خود خرج می‌کنند تا اینکه پس‌انداز کنند، کمتر کار می‌کنند و به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک روی می‌آورند.

به گفته سونگ هیونگ لی از دانشگاه نورث‌وسترن و یونگگون یو از دانشگاه شیکاگو، نسل‌های جوان عملا از خانه‌دار شدن دست کشیده‌اند. این دیدگاه با یک نظرسنجی انجام شده توسط هریس پول در سال ۲۰۲۴ تقویت می‌شود که نشان داد ۴۲ درصد از آمریکایی‌ها و ۴۶ درصد از اعضای نسل Z با این جمله موافق بودند: «هرچقدر هم سخت تلاش کنم، هرگز نمی‌توانم خانه‌ای را که واقعا دوست دارم، بخرم.»

محققان توضیح می‌دهند: در حالت عادی، خانواده‌ها مصرف خود را برای تحقق اهداف بلندمدت مانند خرید خانه تنظیم می‌کنند، اما جوانان امروز از این مرحله عبور کرده‌اند و کاملا از خرید خانه صرف‌نظر کرده‌اند.

او معتقد است جوانان با پدیده‌ای به نام «نیهیلیسم مالی» مواجه‌اند، پدیده‌ای که طی آن آن‌ها به رویای آمریکایی شک می‌کنند، زیرا دستمزدها ثابت مانده است، بدهی‌های دانشجویی بالا است، و شرکت‌ها سلطه زیادی دارند.