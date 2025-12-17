«گنگ» علی ضیاء توقیف شد
انتشار ادامه «گنگ» علی ضیاء با دستور قضایی متوقف و پرونده قضایی نیز در این خصوص تشکیل شد.
ادامه انتشار برنامهای با موضوع یکی از سبکهای موسیقی که فاقد مجوزهای قانونی مربوطه و همراه با برخی رفتارها و صحنههای خلاف شئونات فرهنگی، مذهبی و ملی ایران اسلامی بود، با دستور قضایی متوقف و پرونده قضایی نیز دراینخصوص تشکیل شد.
قابلذکر است انتشار غیرقانونی قسمت اول این برنامه در یکی از سکوهای شبکه نمایش خانگی، طی روزهای گذشته منجر به بروز برخی نگرانیها و اعتراضات شده بود که قوه قضاییه از جهت وظایف ذاتی خود در صیانت از قانون و پاسداری از ظرفیتهای غنی و نهادینه شده فرهنگ، ادبیات و هنر ایرانی – اسلامی و همچنین باهدف مقابله با هرگونه تبعیض یا اقدامات غیرقانونی در تولید برنامههای فرهنگی و رسانهای از ادامه انتشار این برنامه ممانعت کرد.
قاعدتاً هرگاه مراجع رسمی و قانونی، مجوزهای لازم در زمینه برخی از سبکها و آثار موسیقی را صادر کردند، امکان تولید و انتشار آثار این چنینی البته پس از طی مراحل قانونی وجود خواهد داشت و از رفتارهای غیرقانونی یا تبعیضآمیز نیز جلوگیری میشود.