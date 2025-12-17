رسانه آمریکایی: پهپاد لوکاس به پای شاهد ایرانی نمیرسد
رسانهای آمریکایی گزارش داد که تلاش پنتاگون برای مهندسی معکوس پهپاد ایرانی شاهد-۱۳۶ و تولید پهپاد انتحاری «لوکاس»، به دلیل هزینههای بالای ساخت، ناگزیر به کاهش کیفیت برخی جنگافزارهای مدرن منجر شده است؛ موضوعی که نشان میدهد آمریکا در مقایسه با رقبای خود توانایی کمتری در سازگاری با شرایط جنگهای مدرن دارد.
اخیرا پنتاگون از یک پهپاد به نام «سامانه تهاجمی رزمی بدون سرنشین کمهزینه» موسوم به لوکاس و ساخته شرکت آمریکایی اسپکتروُرکس رونمایی کرده است که شباهات زیادی به پهپاد شاهد ساخت ایران دارد. به نظر میرسد ارتش ایالات متحده که از نظر بودجهای بهترین نیروی مسلح در جهان است در یک رقابت شدید برای رسیدن به غول تکنولوژیکی در جنگهای مدرن، یعنی ایران است.
وبگاه خبری-تحلیلی یالوپنیک با ادعای این که پهپاد جدید پنتاگون با مهندسی معکوس پهپادهای شاهد ایرانی ساخته شدهاند که روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است، در گزارشی در این باره نوشت: این نشان میدهد که رقبای آمریکا بهتر از پنتاگون خود را با شکل جنگ مدرن تطبیق دادهاند.
زمانی که آمریکا در مدت «جنگ علیه تروریسم» جنگ پهپادی را ابداع کرد، تمرکز آن بر سامانههایی نسبتا بزرگ و گرانقیمتی مانند پهپاد امکیو-۱ پرِدِتور شرکت جنرال اَتمیکس و جایگزین آن-امکیو-۹ریپر-بود. اما تحولات اخیر در مناطق درگیری مانند اوکراین قدرت طراحیهای کوچکتر و ارزانتر را نشان داده است که بسیاری از آنها پهپادهایی انتحاری هستند که قرار نیست دوباره به پایگاه بازگردند.
لوکاس از نظر فناوری تنها بخشی از قابلیتهای شاهد را دارد
این رسانه در ادامه با اشاره به این که «پهپاد شاهد-نمونه قدرتمندی از این تاکتیک جنگی- قادر به پرواز بیش از هزار و۲۰۰ مایل با کلاهکی ۴۰ کیلوگرمی و حداکثر سرعت ۱۸۵ کیلومتر در ساعت است، ۳۵ هزار دلار قیمت دارد که تولیدانبوه و پرتاب گروهی آن را آسان میسازد»، به چالشهای مهندسی معکوس این پهپاد برای آمریکا پرداخته و نوشت: پهپاد لوکاس نیز ۳۵ هزار دلار هزینه دارد اما ممکن است به خوبی نسخه اصلی ایرانی نباشد. اسپکترورکس همچنین نسخه آزمایشی پهپادی بر اساس شاهد-۱۳۶ به نام افالام ۱۳۶ میسازد که فقط میتواند ۴۵۰ مایل با کلاهکی ۱۸ کیلوگرمی پرواز کند. اگر پهپاد لوکاس این مشخصات را داشته باشد نیز با وجود ساخته شدن در پیشرفتهترین کشور جهان از نظر فناوری تنها بخشی از قابلیتهای شاهد را دارد. این مشکل در مسئله اقتصادی خلاصه میشود؛ هزینه تولید در آمریکا گران است، بنابراین برای مطابقت با قیمت باید از قابلیتها کم کرد.
نشریه فوربس نیز پیشتر نوشته بود پهپادهای ارائه شده توسط سنتکام هنوز کلاهک جنگی ندارند و آزمایش آنها هنوز فقط با محمولههای ساختگی انجام میشود. یک گزارش ارتش ایالات متحده نیز به صراحت بیان میکند که کلاهک جنگی برای این پهپادها هنوز ساخته نشده و تولید آن فقط در مرحله برنامهریزی است.
استقرار لوکاس در منطقه جنبه نمایشی دارد
در ادامه مطلب رسانه یالوپنیک با اشاره به این که اسکادرانی از پهپاد لوکاس در چارچوب ماموریت گروه ضربت «حمله عقرب» به غرب آسیا بدون مشخص بودن شمار نیروی انسانی و پهپادهای این گروه به غرب آسیا اعزام شده است، نوشت: هر دو احتمالا زیاد نیست. استقرار آنها احتمالا بیشتر جنبه نمایشی دارد تا یک تهدید واقعی برای رقبا. امید پنتاگون این است که این فقط شروع کوچک یک تغییر بسیار بزرگتر در آینده باشد.
رسانه آمریکایی در پایان با مطرح کردن این پرسش که آیا «آمریکا به عنوان کشوری که جنگ پهپادی را ابداع کرد برای جنگ پهپادی بعدی آماده است؟»، نوشت: پاسخ فعلا این است که به اندازه کافی آماده نیست. اما به هر حال، تغییر در حال شکلگیری است.