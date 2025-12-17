میوه به‌عنوان اصلی‌ترین بخش سفره یلدا، سهم قابل توجهی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد انار با قیمتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

خرمالو کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد و کدو حلوایی با نرخ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. همچنین قیمت هندوانه در میادین و بازار‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم گزارش شده است.

بر اساس قیمت‌های اعلامی مرکز میوه و تره‌بار، هر کیلوگرم آجیل شیرین بدون باسلوق ۷۵۲ هزار تومان و هر کیلوگرم آجیل شیرین به همراه باسلوق ۶۶۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

اقلام دیگر آجیل در بازار با عنوان ۴ مغز نیز از حداقل کیلویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز و با توجه به کیفیت تا بیش از ۲ میلیون تومان قیمت دارد.

