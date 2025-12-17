خبرگزاری کار ایران
رونمایی برخی رستوران‌ها از غذای «اقتصادی»/ نیم‌پرس چلوکباب ۲۹۰ هزار تومان

در پی افزایش شدید قیمت غذا برخی رستوران‌ها برای حفظ مشتری و ایجاد شرایطی برای فروش تدابیر تازه‌ای را در دستور کار قرار دادند.

این روزها افزایش شدید قیمت غذا سبب شده است رجوع به رستوران‌ها نیز کاهش یابد به طوری که رییس اتحادیه کباب و غذای سنتی اعلام کرده است خرید غذا از رستوران‌ها نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است . 

 حالا نه فقط برخی رستوران‌ها که ولحدهای ارائه‌ دهنده‌ی غذای بیرون‌بر نیز پرس اقتصادی یا همان نیم پرس را در منوهای خود گنجانده‌اند . 

 افزایش قیمت مواد غذایی در شرایط کنونی روزانه گزارش می‌شود از این رو برخی رستوران‌ها از اعلام قیمت در منوهای خود خودداری می‌کنند . 

 رشد قیمت مواد غذایی در ایران از تورم عمومی نیز بیشتر است به طوری که تورم خوراکی‌ها طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران بیش از ۶۶ درصد اعلام شده است. 

 ایران در سال ۱۴۰۱  یعنی سه سال قبل نیز با شوک قیمتی مواد غذایی روبه‌رو شد. این شوک شدید در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ داد . تورم مواد غذایی در مرداد ماه ان سال از هفتاد درصد عبور کرد . 

 باید در نظر داشت در شرایط فعلی نیز افزایش شدید تورم مواد غذایی به تحلیل سفره مردمی که بیش از پنج سال است تورم‌های بالاتر از ۴۰ درصد را تجربه می‌کنند، می‌انجامند. 

 حسین محمدی، رئیس اتحادیه کباب و غذاهای سنتی، اخیرا در گفتگویی اعلام کرده در یک سال اخیر هزینه‌های مواد اولیه به شکل «وحشتناک و روزانه» افزایش یافته، توضیح داد: «قیمت گوشت، روغن و حبوبات مرتب بالا می‌رود و رستوران‌ها مجبور شدند چندین بار نرخ غذا را تغییر دهند. این شرایط باعث شده مردم دیگر تمایلی به غذا خوردن در رستوران نداشته باشند.»

محمدی افزود: «الان قیمت یک ساندویچ فلافل به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده و همین هم برای بسیاری از مردم سخت است؛ چه برسد به چلوکباب ۵۰۰ هزار تومانی.»

نیم‌پرس غذا چقدر قیمت دارد؟

گشتی در اپلیکشین‌های عرضه‌ی غذا نشان می‌دهد که اغلب غذاهایی که این روزها نیم‌پرس محسوب می‌شوند بین ۲۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارند . در غذاهای نیم پرسی ، نصف سیخ جوجه‌کباب و یا یک سیخ کباب کوبیده سرو می‌شود . مشتریان این غذاها اغلب کسانی هستند که غذا را بیرون‌بر خریداری می‌کنند . افزایش قیمت‌ها حتی سبب شده است قیمت نیم پرس خورشت قیمه نیز ۲۳۰ هزار تومان باشد. در حالی قیمت یک پرس چلوکباب متعارف به ۵۰۰ هزار تومان رسدیه که تنها ده سال قبل بهای یک پرس چلوکباب ۶ هزار تومان بود. 

میزان رشد قیمت چلوکباب ۸۲۳۳ درصد در این داه سال بوده است . این در حالی است که میزان رشد بهای دلار ۳۱۴۶ درصد بوده است.

بررسی‌های خبرانلاین نشان می‌دهد اغلب غذاهای نیم‌پرسی در متاطقی که اداری هستند و در مرکز شهر یافت می‌شود . در جنوب شهر نیز مراکز تهیه‌ی غذا با کاستن از میزان مواد غذایی تلاش می‌کنند قیمت رقابتی و قاتصادی به مشتریان عرضه کنند. 

 

