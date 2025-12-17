مرضیه برومند: به بهانه اقتصاد سینما هر بیاخلاقی را در فیلمها آوردهاند
مرضیه برومند بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با ابراز تأسف از ترویج بیاخلاقی در فیلمها گفت: وضعیت سینما طوری شده که سکوت بهتر از ابراز نظر است.
وی افزود: نزول سینما به جای ارتقا آن، درد بزرگی است. واقعاً نمیدانم سلیقه مسئولان چنین وضعیتی را به وجود آورده یا سلیقه مردم. در ابتدا که عنوان میشد برای چرخه اقتصادی سینما به ویژه بعد از کرونا محتوا اولویت خود را از دست داده است.
به گفته این کارگردان و نویسنده، تا مدتی فروش فیلمهایی که امروز باب شده اعلام میشد که چرخه سینما را فعال کرده و فعالان سینمایی خرسندند. به شخصه تصور میکردم این چرخه در جایی متوقف خواهد شد.اما بدتر تکثیر شده است.
برومند با ابراز تآسف از اینکه حتی کارگردانانی که ازشان توقع نمیرود به سمت تولید چنین فیلمهایی میروند، تاکید کرد: در واقع فیلمهای این چنینی در اندیشه را بستهاند و در هرزهگویی و چرت و پرت گویی با واژههای بد و قیافههای ناهنجار را بازگذاشتهاند.
این بازیگر با تاکید به اینکه مخالف ممیزی نیست، افزود: البته نه ممیزی که آقایان دنبال میکنند بلکه چارچوبی که احترام به خانواده به عنوان مصرف کننده فیلمها باشد. متاسفانه میبینیم در چنین فیلمهایی اغماض میکنند و در جای دیگر مو را از ماست بیرون میکشند.
وی با ذکر مثالی گفت: ما در سریال زی زی گولو قسمتی داشتیم که اگر کسی آشغال پرت میکرد، آشغال به سمت خودش برمیگشت. این نکته آموزشی بعد از گذشت 30 سال هنوز فراموش نشده و کودکانی که امروز بزرگسال هستند وقتی ما را میبینند میگویند بعد از دیدن این قسمت آشغال روی زمین نمیریزیم.
این کارگردان تاکید دارد که سینما به خوبی میتواند آگاهی بخشی لازم در حوزههای مختلف را موجب شود و به جای محتواهایی که باب شده لازم است به مصرف کننده احترام گذاشت.
وی در خصوص وقفه 16 ساله حضور درمقابل دوربین سینما گفت: من درست است که با بازیگری فعالیتم را شروع کردم اما خیلی متمرکز به بازیگری نبودم و خیلی وقت و علاقه نداشتم. در این چند سال پیشنهادهای زیادی به من شد اما نمیپذیرفتم. قبلاً هم بیشتر نقشهای کوتاه بازی کردم.
این بازیگر که به تازگی اعلام شده در فیلم «دختر پری خانوم» حضور خواهد داشت، اضافه کرد: علیرضا معتمدی، کارگردان فیلم را از فیلم «رضا» میشناختم. بعد آن هم فیلم «چرا گریه نمیکنی» و بعد با جدی شدن پروژۀ دختر پری خانوم، با خواست ایشان حضور دارم.
برومند تاکید دارد که این فیلم یک فیلم سورئال و کامل کننده دو فیلم قبلی رضا و چرا گریه نمیکنی و به نوعی سه گانه معتمدی است.