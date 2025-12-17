خواص سیاه‌ولیک در طب سنتی

در طب سنتی، سیاه‌ولیک کاربردهای درمانی متعددی دارد. گفته می‌شود اگر سیاه‌ولیک را بسوزانند تا به زغال تبدیل شود، این زغال می‌تواند به از بین رفتن عفونت‌های لثه و دندان کمک کند و به‌عنوان یکی از پاک‌کننده‌های قوی لثه و دندان شناخته می‌شود. همچنین خاصیت گرم‌کنندگی دارد و برای تحلیل‌رفتگی لثه بسیار مفید دانسته شده است.

همین زغال، در صورتی که به‌صورت پودر درآید، برای بند آوردن اسهال‌های شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در موارد اسهال خونی نیز توصیه می‌شود پودر زغال سیاه‌ولیک با زردچوبه مخلوط شود، چرا که برای آن خواص ذکر شده است.

منبع همشهری

