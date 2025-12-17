خبرگزاری کار ایران
سیاه والک؛ طبیعی‌ترین جرم گیر فوری دندان + فیلم

سیاه‌ولیک از گیاهانی است که در طب سنتی برای آن خواص متعددی ذکر شده است. از پاکسازی و تقویت لثه و دندان گرفته تا کمک به بند آمدن اسهال‌های شدید، این گیاه و به‌ویژه زغال آن کاربردهای درمانی قابل توجهی دارد که همچنان مورد توجه علاقه‌مندان به روش‌های طبیعی تندرستی است.

خواص سیاه‌ولیک در طب سنتی

در طب سنتی، سیاه‌ولیک کاربردهای درمانی متعددی دارد. گفته می‌شود اگر سیاه‌ولیک را بسوزانند تا به زغال تبدیل شود، این زغال می‌تواند به از بین رفتن عفونت‌های لثه و دندان کمک کند و به‌عنوان یکی از پاک‌کننده‌های قوی لثه و دندان شناخته می‌شود. همچنین خاصیت گرم‌کنندگی دارد و برای تحلیل‌رفتگی لثه بسیار مفید دانسته شده است.

همین زغال، در صورتی که به‌صورت پودر درآید، برای بند آوردن اسهال‌های شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در موارد اسهال خونی نیز توصیه می‌شود پودر زغال سیاه‌ولیک با زردچوبه مخلوط شود، چرا که برای آن خواص ذکر شده است.

 

منبع همشهری
